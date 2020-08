In Kärnten treibt derzeit ein Fuchs sein Unwesen. Er kommt durch offene Fenster in Hotelzimmer und beißt dort schlafende Gäste.

Nun hat das Tier zum zweiten Mal zugeschlagen.

Fuchs beißt Hotelgäste in den Fuß

In einem Hotel auf dem Nassfeld in Hermagor Kärnten schlich sich ein Fuchs nun bereits zum zweiten Mal in ein Hotelzimmer und biss ein schlafendes Kind in den Fuß. Bereits Mitte Juli kam es im selben Hotel zu einem ähnlichen Vorfall. Auch damals biss der Vierbeiner zwei Gäste, darunter ebenfalls ein Kind, in den Fuß. Die Hotelgäste konnten das Tier auch dieses Mal wieder verscheuchen.

Fuchsattacke auf schlafenden Gäste

Der Fuchs dürfte offenbar durch eine offene Balkontüre ins Zimmer gelangt sein. Er biss einem dreijährigen Kind zweimal in den Fuß. Die Eltern des Kindes, die ebenfalls im selben Bett schliefen, konnten den Fuchs verjagen. Das verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich um dasselbe Tier handelt, wie bei dem Vorfall im Juli, ist unklar. Damals dürfte der Fuchs ebenfalls über den Balkon ins Zimmer gelangt sein. Er biss einen Mann und seinen zehn Jahre alten Sohn.

Maßnahmen bereits ergriffen

Laut Hotelbetreiber habe man bereits nach dem ersten Mal gemeinsam mit dem Amtstierarzt, dem Bezirksjägermeister und dem Jagdpächter Maßnahmen ergriffen. Es seien Fallen aufgestellt und Fliegenschutzgitter für die Balkontüren des Hotels bestellt worden. Außerdem weise man die Gäste regelmäßig darauf hin, die Türen zu schließen. Der Müll und die Speisereste des Hotels sind zudem verschlossen, so der Hotelbetreiber. Er schließt aus, dass die Tiere von Gästen oder Mitarbeiter gefüttert werden. Man werde dennoch erneut an alle appellieren, keine Wildtiere zu füttern.