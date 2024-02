Wenn ihr die Chance hättet, in der Zeit zurückzuspringen und eurem 20-jährigen Ich wichtige Ratschläge mit auf den Weg zu geben, würdet ihr diese auch ergreifen? Ein kleines Experiment auf Instagram hat sich genau damit beschäftigt. Unter einem Posting kommentierten unzählige 30-Jährige, was sie Frauen in ihren 20ern raten würden.

Die besten Life-Lessons haben wir für euch zusammengefasst. Gut aufpassen!

1. Liebe

Herzschmerz, Overthinking und die Suche nach der großen Liebe können einen mitunter zum Verzweifeln bringen. Dass in den meisten Fällen allerdings viel heißer gekocht als gegessen wird, zeigen die Ratschläge dieser 30-jährigen Frauen.

„Alleine zu sein ist besser, als mit der falschen Person zusammen zu sein.“

„Hab keine Angst davor, zu gehen. Wahre Liebe wird dir niemals weh tun.“

„Vertraue IMMER auf dein Bauchgefühl bzw. deine Intuition.“

„Er ist es wirklich nicht wert.“

„Hab keine Angst davor, Single zu sein, bevor du die richtige Person triffst. Vertrau mir, auch wenn du dich alleine fühlst, ist es das Warten auf jeden Fall wert!“

„Lass den betrunkenen Anruf lieber bleiben. Das ist es nicht wert.“

„Geh nach dem Sex immer duschen!“

„Hör damit auf, deine Zeit an dumme Männer zu verschwenden und hör damit auf, Entschuldigungen dafür zu finden, warum er nicht zurückschreibt. Arbeitet er? Er geht an einem Acht-Stunden-Arbeitstag mit Sicherheit mal auf die Toilette, oder? Dann kann er dir auch zurückschreiben. Wenn er dich wollen würde, dann würde er antworten.“

„Jeder hat seine eigene Timeline im Leben. Lass dich nicht von Verlobungen, Hochzeiten und Schwangerschaften deiner Freunde stressen.“

2. Gesundheit

Auch in Sachen Gesundheit gibt es einige Ratschläge, die viele Userinnen gerne schon in ihren 20ern gewusst hätten. Die wohl am öftesten genannte Antwort: „Verwende unbedingt Sonnencreme! Jeden Tag.“ Aber auch die restlichen Lebenstipps können hilfreich sein:

„Drei bis vier Liter Wasser pro Tag zu trinken, kann Wunder bewirken!“

„Achte unbedingt auf deine Gesundheit und lass dich regelmäßig durchchecken!“

„Investiere in eine gute Skincare Routine.“

3. Leben

Die meisten Ratschläge kamen definitiv im Bereich „Leben“. Die Quintessenz, die wir aus den unzähligen Kommentaren erkannt haben: Wir sollten nicht so hart zu uns selbst sein. Was die 30-Jährigen der jüngeren Generation zu sagen haben, lest ihr hier.

„Mach hin und wieder Pausen von Social Media und beschäftige dich mehr mit dir selbst und mit Dingen, die du magst.“

„Mach alles, was dir Angst einjagt. Das Leben wird nie mehr so sein, wie jetzt gerade.“

„Sei stolz auf deinen Körper! Er trägt dich durch dein ganzes Leben.“

„Mach dir keine Sorgen um deine 30er. Nichts wird sich ändern und du wirst immer noch zu allem fähig sein, wenn nicht sogar zu mehr.“

„Du bist wunderschön, vertrau mir, wenn du in deinen 30ern bist, wirst du auf die heutigen Bilder zurückblicken und erkennen, wie schön du warst. Schätze deinen Körper und dich selbst!“

„Hab keine Angst davor, neu zu starten.“

„Verbringe so viel Zeit mit deinen Eltern, wie es nur geht und sag ihnen jeden Tag, dass du sie liebst. Sie werden nicht für immer hier sein.“

„Mach dich selbst zur Priorität. Du verdienst alles und noch viel mehr.“

„Bleibe in den guten Momenten präsent und genieße sie. Die schlechten Momente werden vergehen. Und freue dich darauf, dass sie zu Ende gehen.“

„Stelle in Gesprächen und sozialen Situationen sicher, dass DU Spaß hast, anstatt dir Sorgen zu machen, ob die andere Person Spaß hat. Sprich über Dinge, die dir Spaß machen, nicht über Dinge, die andere cool finden könnten.“

„Mach Bilder und geh auf Reisen. Und nimm deine Karriere ernst, damit du dir die Reisen leisten kannst!“

„Lerne Grenzen zu setzen und öfter ‚Nein‘ zu sagen, bevor dich schlechte Menschen emotional erschöpfen. Nicht jeder verdient deine Aufmerksamkeit und Liebe. Und keine Sorge, die 30er können sogar noch schöner sein als die 20er.“

„Setze dich mit dir selbst auseinander.“

„Es ist in Ordnung, nicht mehr so viel Kontakt zu seinen Eltern zu haben. Schütze deinen inneren Frieden!“

„Sei gütig zu dir selbst.“

„Es ist in Ordnung, seine Meinung zu ändern – mach das, was dich glücklich macht und was sich richtig für dich anfühlt.“

„Reise so viel und so oft du kannst, auch wenn du kein großes Budget zur Verfügung hast. Du kannst zum Beispiel in Hostels schlafen. Die Erfahrung ist mehr wert, als Materielles!“

4. Freundschaft

Neben Liebe, Gesundheit und Eventualitäten des Alltags, sind auch Freundschaften ein großer Part, der uns in unserem Leben begleitet. Auch hier gibt es einige Ratschläge, die wir uns in unseren 20ern zu Herzen nehmen sollten.

„Ein guter Freund ist besser als zehn schlechte Freunde. Lass dich nicht ausnutzen!“

„Menschen, die deine Bedürfnisse und Grenzen nicht akzeptieren, sind es nicht wert, sich über sie den Kopf zu zerbrechen.“

„Lerne, auch mal ’nein‘ zu sagen!“

Mach mehr Fotos von dir und deinen Freunden!“

„Schätze deine wahren Freund und lass diejenigen gehen, die dir einfach nicht gut tun. Alle Menschen sind verschieden und es ist okay, jemanden gehen zu lassen anstatt alles dafür zu tun, dass es zwischen euch funktioniert.“

„Es ist in Ordnung, wenn Freundschaften enden. Die Menschen in deinem Leben kommen und gehen, aber die richtigen werden bleiben.“

5. Finanzen

Wie oft haben wir schon gehört, dass man nicht früh genug damit anfangen kann, sich mit seiner finanziellen Situation auseinanderzusetzen?! Dass daran WIRKLICH etwas dran ist, beweisen diese Frauen, die ihre Finanz-Ratschläge mit anderen teilen.

„Gib kein Geld aus, das du nicht hast!“

„Unbedingt investieren!“

„Bitte, bitte, bitte lerne, wie man Geld spart. Das wird dir sehr helfen!“