Ihr fragt euch manchmal, ob eure Beziehung ewig hält oder ob ihr die richtige Wahl getroffen habt? Da seid ihr mit Sicherheit nicht alleine. Der sogenannte „Bird-Test“ soll hier laut Psychologie sehr aufschlussreich sein. Denn er verrät, wie lange ein Paar zusammenbleibt.

Traut ihr euch, den Test bei eurem Partner oder eurer Partnerin durchzuführen?

Der „Bird-Test“ sagt die Zukunft einer Beziehung voraus

Die einen wünschen sich die Fähigkeit, einen Blick in die Zukunft werfen zu können, andere wollen lieber nicht wissen, was genau auf sie zukommt. Dabei kann es manchmal gar nicht schaden, wenn man weiß, worauf man sich eingelassen hat – vor allem in Beziehungen. Damit hat sich auch US-Psychologe Dr. John Gottman beschäftigt und den sogenannten „Bird-Test“ entwickelt. Dieser soll voraussagen, wie lange man mit seiner besseren Hälfte zusammenbleibt und ob die Beziehung tatsächlich Potenzial hat.

Wichtig: Dr. Gottman hat dabei keine konkrete Formel aufgestellt, mit der man ein exaktes Datum berechnen kann. Vielmehr soll der kleine Test zeigen, ob man sich auf eine lange Zukunft mit seinem Partner oder seiner Partnerin freuen kann oder ob man sich besser darauf einstellen soll, dass die Beziehung ein baldiges Ablaufdatum hat.

So funktioniert der Test

Beim „Bird-Test“ geht es darum, sein Gegenüber auf etwas scheinbar sehr Unbedeutendes hinzuweisen. Die Reaktion der Person soll dann Aufschluss darüber geben, wie es um die Beziehungsdauer steht. Laut dem Psychologen funktioniert das so: Man spricht seine bessere Hälfte beispielsweise auf einen hübschen Vogel (daher auch der Name) an. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Person regiert mit Neugier und steigt darauf ein

Die Person reagiert gleichgültig oder überhaupt nicht

Ist Ersteres der Fall, dann soll das ein gutes Zeichen dafür sein, dass die Beziehung noch sehr lange, wenn nicht sogar ewig, hält. Bei zweiterer Reaktion sieht es eher nicht so gut aus und es könnte sein, dass die Beziehung bald zu Ende ist. Der Test kann übrigens auch auf Freundschaften übertragen werden.

Paare müssen sich aufeinander einlassen

Ihr fragt euch, wie Dr. Gottman auf diese Aussagen kommt? Der Psychologe beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit zwischenmenschlichen Beziehungen. In seiner Forschungsarbeit „Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions“, die bereits 1998 erschienen ist, fand er heraus, dass Paare, die sich aufeinander einlassen, meist länger zusammenbleiben als jene, die das nicht tun.

Laut ihm reagieren Paare auf Dinge wie unbedeutende Fragen, Geschichten und körperliche Nähe entweder mit „Hinwendung“ oder „Abwendung“. Damit hat Dr. Gottman auch in seiner Studie gearbeitet. Dafür analysierte er unzählige frisch verheiratete Paare und traf sie dann sechs Jahre später erneut. Jene Ehepaare, die zusammen geblieben sind, haben sich in 86 Prozent der Fälle einander zugewandt. Und andersrum: Bei den Paaren, die sich voneinander abwandten, sind die Ehen in 67 Prozent der Fälle gescheitert.

Disclaimer: Bevor ihr in Erwägung zieht, euch von euren Partner:innen zu trennen, nur weil diese nicht auf random Dinge wie Vögel reagieren, überdenkt auf jeden Fall nochmal die Gesamtsituation. Der „Bird-Test“ sollte, so interessant er auch ist, keinesfalls ein Indikator für Trennungen sein!