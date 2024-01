Ihr habt Lust, euch mal so richtig im Schnee auszutoben, allerdings nicht auf Skiern sondern mit einem PS-starken Gefährt? Dann solltet ihr jetzt unbedingt weiterlesen. Denn am Red Bull Ring in der Steiermark wartet das ultimative Event auf euch: der Winter Adrenalintag!

Was hinter dem spektakulären Abenteuer steckt und wie ihr dabei sein könnt, verraten wir euch hier.

Winter Adrenalintag: Das erwartet euch

Wer träumt nicht davon, mal so richtig – und wir meinen SO RICHTIG – Gas zu geben?! Dass eine normale Straße dafür allerdings viel zu langweilig ist und wir ständig auf der Suche nach dem ultimativen Adrenalinkick sind, weiß auch Red Bull. Mit dem Winter Adrenalintag sorgt das österreichische Unternehmen dafür, dass unser Puls ordentlich in die Höhe geht und auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Wie das möglich ist, fragt ihr euch? Wir haben die Antwort! Am Red Bull Ring am Spielberg (Steiermark) gibt es die Möglichkeit, sich einen Tag lang intensiv mit verschiedenen PS-starken Fahrzeugen auseinanderzusetzen und diese dann auch im Schnee auszuprobieren, während ihr herausfindet, wie viel Power die Gefährte tatsächlich haben. Dabei werdet ihr die ganze Zeit über von professionellen Instruktoren begleitet, die auf eure individuellen Fahrfähigkeiten Rücksicht nehmen, denn auch hier gilt: Safety First!

Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Spritztouren von Porsche bis zum Schneemobil

Gestartet wird gleich mal mit 350 PS: der stylische Porsche 718 Cayman S wartet nur darauf, dass ihr aufs Gaspedal drückt. Aber Obacht: Dadurch, dass der starke Sportwagen mit Hinterradantrieb fährt, muss man sich vielleicht erstmal an die Steuerung gewöhnen und ein Gefühl für Gas, Bremse und Lenkung bekommen. Dafür habt ihr aber genügend Zeit, während ihr eure Skills im Driving Center des Red Bull Ring verfeinert.

Bild: Philip Platzer / Red Bull Ring

Nach dem Adrenalin-Kick geht’s dann ans Eingemachte, denn ihr verlasst die gerade Straße und begebt euch Richtung Offroad. Auf dem abenteuerlichen 4WD Test Track tauscht ihr dann den Porsche gegen neue Fahrzeuge, wie einen INEOS Grenadier oder einen Land Rover Defender ein und brettert durch die steirischen Wälder im angrenzenden Gelände.

Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Damit aber nicht genug: der nächste spektakuläre Programmpunkt am Winter Adrenalintag erfordert Reaktionsfähigkeit und auch etwas Mut. Auf einer perfekt präparierten Schneefläche im Fahrlager des Red Bull Ring seid ihr dem Schnee so nahe, wie nie zuvor. Die Luxus-Fahrzeuge werden nämlich gegen Offroad-Buggys und Schneemobile getauscht. Mit anderen Worten: Ihr erlebt den ungefilterten Speed!

Philip Platzer / Red Bull Ring

Am Schluss warten noch ein paar kleine Überraschungen auf euch. Etwa eine Runde Crazy Kart sowie ein Ausflug zur Biathlon-Schießanlage am Red Bull Ring.

Für kulinarische Highlights ist gesorgt

Los geht’s schon im 07:30 Uhr morgens, damit auch der gesamte Tag richtig ausgekostet werden kann. Um euch für euer bevorstehendes Abenteuer zu stärken, startet ihr erstmal mit einem leckeren Frühstück. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ist Motorenruhe am Red Bull Ring – die perfekte Gelegenheit für eine kleine Pause in der Bull’s Lane, bei der ihr mit einem frischen Mittagessen verwöhnt werdet. Am Nachmittag gibt’s dann mit Kaffee und Kuchen noch eine dritte Stärkung. Die Mahlzeiten sind selbstverständlich im Preis inbegriffen!

Den genauen Zeitplan sowie weitere Informationen erhaltet ihr mit der Buchungsbestätigung.

So sichert ihr euch einen Platz!

Jetzt das Wichtigste: Die Winter Adrenalintage finden sowohl am 28. Januar als auch am 18. Februar 2024 statt (Änderungen vorbehalten). Hier könnt ihr euch dafür anmelden. Dabei besteht die Auswahl zwischen zwei Tickets:

Winter Adrenalintag um € 571 pro Ticket

Winter Adrenalintag für Begleitpersonen um € 127 pro Ticket

Wichtig zu wissen: Man muss volljährig sein und einen Führerschein der Klasse B besitzen – wer einen L17-Führerschein hat, muss eine erziehungsberechtigte Person mitnehmen. Dann steht eurem Fahrspaß nichts mehr im Wege!