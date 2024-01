Josh Radnor hat kürzlich seine Traumhochzeit im Schnee gefeiert. Der „How I Met Your Mother“-Star ist vor allem als liebenswürdiger Ted Mosby, der immer Pech in der Liebe hat, bekannt. Jetzt ist der Schauspieler offiziell unter der Haube. Auf Instagram teilte der 49-Jährige romantische Hochzeitsfotos.

Doch Fans fällt vor allem eines auf: Radnors Frau sieht einer bestimmten Person aus dem „HIMYM“-Universum zum Verwechseln ähnlich.

Josh Radnor sagt inmitten eines Schneesturmes „Ja“

Für Schauspieler Josh Radnor ist ein Wintertraum wahr geworden. Der 49-Jährige gab seiner Verlobten, Jordana Jacobs, mit der er seit 2022 zusammen ist, in einem ganz besonderen Setting das Ja-Wort. Denn die beiden trauten sich inmitten einer winterlichen Landschaft auf einem Anwesen im Hudson Valley, New York. Aber nicht nur das: zur Feier des Tages schneite es auch noch kräftig, als die beiden outdoor vor den Traualtar traten. Laut Radnor zog sogar ein waschechter Schneesturm über die Hochzeitsgesellschaft.

Die zauberhaften Fotos des besonderen Tages teilte der „How I Met Your Mother“-Star jetzt auf Instagram und verriet seinen Fans auch, dass er bereits vor zwei Wochen geheiratet habe. „Es war ein unglaublich überwältigendes, schneereiches Wochenende voller Glückseligkeit. Ich bin so vielen Menschen, die ich liebe, so dankbar“, so der 49-Jährige. Allen voran seiner großen Liebe Jordana. „Ich kann mein großes Glück nicht fassen, dass ich diese außergewöhnliche Frau meine Ehefrau nennen darf“, schwärmt Josh zu den Fotos, auf denen das verliebte Brautpaar zu sehen ist.

Josh und Jordana, eine klinische Psychologin, sollen sich laut Times vor zwei Jahren während eines Meditationsretreats in New York kennengelernt und blitzverliebt haben.

Laut Fans: Diesem „HIMYM“-Star sieht die Braut ähnlich

Unzählige Fans freue sich für das Liebesglück von Josh Radnor und posten ihre Glückwünsche. Einigen von ihnen springt bei dem Hochzeitsposting ein Detail, das sie einfach nicht ignorieren können, aber besonders ins Auge. Denn die Ehefrau von Josh sieht laut Instagram-User:innen einer ganz bestimmten Person aus der „How I Met Your Mother“-Welt ähnlich. Nein, dabei geht es nicht um Ted Mosbys große Liebe Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), sondern um „die Mutter“ selbst.

Wie in unzähligen Kommentaren unter dem Hochzeitsposting des Schauspielers zu lesen ist, sieht Jordana der Schauspielerin Cristin Miliot alias Tracy McConell laut einigen Fans zum Verwechseln ähnlich. „Er hat seine Tracy gefunden“, schreibt etwa jemand. Eine andere Person kommentiert: „Ich muss einfach fragen: Hatte sie den gelben Regenschirm?“ – eine Anspielung auf die Kultserie, in der Ted Mosby seinen erwachsenen Kindern die Geschichte erzählt, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. „Du hast deinen ‚Lebenslangerschicksalsschatz‘ gefunden, Gratulation“, zeigt sich ein weiterer User erfreut und spielt dabei ebenfalls auf einen Moment in der Serie an.

