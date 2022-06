Habt ihr euch nicht auch schon gefragt, wie Pete Davidson es schafft, so ziemlich jede Promi-Frau um den Finger zu wickeln? Tja, Kim Kardashian, seine aktuelle Freundin, könnte uns jetzt einen wichtigen Hint gegeben haben.

Nur so viel: Es könnte etwas mit seinem Penis zutun haben …

Kim Kardashian: Hat Pete Davidsons Penis sie überzeugt?

Wir würden lügen, würden wir behaupten, dass wir uns nicht schon viel zu oft darüber Gedanken gemacht haben, warum Pete Davidson so gut in der Frauenwelt ankommt (siehe z.B. den Artikel hier). Ist es sein Humor? Seine Social-Media-Abstinenz? Seine Größe? Nach den neuesten Erkenntnissen, die uns Kim Kardashian gerade geliefert hat, müssen wir wohl auf Letzteres setzen. Zumindest im übertragenen Sinn.

Denn seine aktuelle Freundin hat jetzt in einer Episode ihrer Reality-Show „The Kardashians“ verraten, aus welchem Grund sie sich überhaupt erst auf den Frauenschwarm eingelassen hat. Bereit? Es ist, wie so oft, ein großes Gemächt. Denn Kim gesteht: „Ich hörte von seinem großen Penis“. Scheinbar hat ihr das so importiert, dass sie beschlossen hat, sich die Nummer des 28-Jährigen zu schnappen.

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens am Set von „Saturday Night Live“. Dort waren Kim und Pete in einer Szene zu sehen, in der sie sich küssten. Doch, dass aus dieser Show-Einlage tatsächlich mal eine ernsthafte Beziehung entstehen würde, hätte wohl niemand gedacht. „Als wir uns in der einen Szene geküsst haben, war es nur ein Gefühl und ich dachte: ‚Oh, Mist, vielleicht muss ich einfach mal etwas anderes ausprobieren'“, gesteht die 43-Jährige ihren Schwestern.

Und dann hat sie es ausprobiert! Sogar sehr oft, wie man annehmen kann. „Ich musste einfach … mein Leben in Schwung bringen … Ich war im Grunde einfach nur DTF“, so Kim. Zur Info: „DTF“ steht im Englischen für „Down To Fuck“.

Es geht nicht nur um Sex

Wer jetzt denkt, dass es zwischen Kim und Pete nur so gut läuft, weil die beiden ständig Sex haben und damit sogar schon Megan Fox und Maechine Gun Kelly Konkurrenz machen, der irrt sich. Denn Kardashian stellt klar, dass sie bewundere, wie „aufmerksam, bescheiden und aufrichtig“ ihr Freund sei. „Pete muss einfach der beste Mensch sein, den ich je getroffen habe. Er hat das beste Herz“, schwärmt Kim.

Ihr sei natürlich auch nicht entgangen, wie lustig Davidson sei. Doch für Kim stehe sein Humor nur an „vierter Stelle“, wie sie berichtet. Damit wäre auch wieder bewiesen, wie unterschiedlich wir Menschen bestimmte Eigenschaften am Partner oder an der Partnerin einordnen …

Was Megan Fox mit der Beziehung zutun hat

Wer hätte gedacht, dass Megan Fox und Kim Kardashian so eng befreundet sind, dass Megan sogar das Bedürfnis hatte, Kim vor Pete Davidson zu „schützen“. Denn scheinbar soll der 28-Jährige seine Bekannte nach Kims Telefonnummer gefragt haben, die ihm aber einen heftigen Korb verpasste. Als aus Kim und Pete schlussendlich wirklich ein Paar wurde, schrieb die überraschte Megan eine Nachricht an ihre Freundin.

„Ist das euer Ernst? Denn er hat mich schon vor Monaten nach deiner Nummer gefragt. Und ich sagte: ‚Alter, du hast eine bessere Chance, dass ich und MGK [Machine Gun Kelly] von Krokodilen gefressen werden, als dass du ihre Nummer bekommst. Das wird nie passieren, frag uns nicht!“. Glücklicherweise hat Kim schließlich den ersten Schritt gemacht.

Eine gute Entscheidung, wie auch ihre Schwestern finden. „Ich habe definitiv festgestellt, dass Kim glücklicher ist. Ich glaube, sie ist jetzt viel netter. Ich danke dir, Pete. Ich mag diese neue Kim so sehr“, so Kourtney Kardashian. Dann fügt Kim noch hinzu, dass ihre Großmutter ihr immer sagte, dass der Sex viel besser wird, wenn man erstmal 40 Jahre alt ist.

Kims Einschätzung dazu: Ein freches Schmunzeln. Damit wäre also alles gesagt 😉