Pete Davidson ist buchstäblich ein Dating-Phänomen. Auf seiner Liste von Verflossenen stehen nur die Namen der gefühlt schönsten Frauen Hollywoods. Deshalb fragt sich die ganze Welt: Wie macht er das nur? Jetzt verriet der Comedian sein Erfolgsgeheimnis.

Momentan datet der 28-Jährige keine geringere als Kim Kardashian.

Pete Davidson verrät sein Erfolgsgeheimnis

Die Dating-Geschichte des Comedians besteht im wahrsten Sinne aus schönen Erinnerungen an noch schönere Frauen. Inzwischen versucht ungefähr jeder und jede hinter sein Erfolgsgeheimnis zu kommen. Bisher jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Doch wir haben gute Nachrichten für alle, die auf der Suche nach dem verborgenen Schatz aka Charme-Geheimnis waren. Wir haben Glück, denn der „Saturday Night Live“-Moderator hat nun selbst etwas dazu zu sagen.

Bei einem kürzlichen Benefizkonzert im New York City Center Theater beantwortete er die Frage aller Fragen. Doch er wäre allerdings nicht der sagenumwobene Pete Davidson, wenn er die Antwort nicht in eine lustige Geschichte verpacken würde, nicht wahr?

„Ich bin der Diamant im Müll“

Also verglich er seine Dating-Geschichte mit der Schnäppchen-Abteilung eines DVD-Ladens. In dieser Schnäppchen-Ecke würden sich einige Filme finden, die eigentlich niemand mehr wirklich sehen möchte. Dazu würden Petes Meinung nach Filme wie „Predator 2“ und „Shrek Forever After“ gehören. Doch unter all diesen Filmen würden sich auch tolle Klassiker befinden, zum Beispiel „Tropic Thunder“.

„Ich bin Tropic Thunder. Ich bin der Diamant im Müll. Das ist ein Schnäppchen“, so Petes Erklärung. Laut dem Komiker, ist er selbst also dieses eine Schnäppchen, das man zufällig in der Sale-Kiste findet und einfach nicht zurücklassen kann, weil der Preis einfach zu verführerisch ist.

Die Liste seiner Verflossenen

Die Liste seiner ehemaligen Partnerinnen ist wirklich bemerkenswert. Angefangen bei Ariana Grande, mit der er sich sogar im Jahr 2018 verlobt hatte, folgte eine Beziehung mit Kate Beckinsale. Daraufhin folgte eine Liaison mit der „Maid“-Darstellerin Margaret Qualley. Für kurze Zeit soll er danach sogar Supermodel Kaia Gerber gedatet haben. Anfang 2021 wurde er immer wieder mit Phoebe Dynevor gesichtet, doch die Fernbeziehung ging im Sommer in die Brüche. Und seine momentane Beziehung zu Kim Kardashian ist derzeit Hollywoods Gesprächsthema Nummer eins.