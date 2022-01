Das Warten hat endlich eine Ende! „Der Bachelor“ geht in die nächste Runde. Diesmal sucht Dominik Stuckmann seine große Liebe unter 22 Frauen. Wir dürfen uns auf eine Staffel voller Emotionen, heißer Küsse und dem ein oder anderen Drama inklusive Ohrfeige freuen!

Für die Datingshow zieht es die Kandidatinnen und den Bachelor nach Mexiko.

„Der Bachelor“: Das müsst ihr über die neue Staffel wissen

Schon wieder ist ein Jahr rum und wir können uns die nächsten Wochen auf richtig viel Drama, Gefühle und heiße Flirts freuen. Denn „Der Bachelor“ ist wieder da und hat nicht nur einen gutaussehenden Junggesellen mit im Gepäck. Für die Suche nach der großen Liebe geht es diesmal nach Mexiko. Dort warten 22 Frauen auf den diesjährigen Rosenkavalier Dominik Stuckmann. Der 29-Jährige ist ein IT-Spezialist, kommt aus Frankfurt und lebt teilweise auch in einer Finca auf Gran Canaria.

Für die Zukunft hat Dominik bereits eine klare Vorstellung: Er wünscht sich irgendwann eine Frau mit Kindern und einem Haus. Aber ganz so schnell soll das mit dem Nachwuchs dann doch nicht gehen. Denn seine Oma hat ihn darum gebeten, nicht gleich mit einem Mini-Bachelor von den Aufzeichnungen zurückzukommen. Apropos: Wie Dominik verrät, gibt es eine eiserne Regel in seinem Leben – und die betrifft das Thema Sex.

An diese Sex-Regel hält sich der Bachelor

Wer sich schlüpfrige Storys von der 12. „Bachelor“-Staffel erwartet, darf sich nicht zu früh freuen. Denn Stuckmann hat einen Vorsatz, an den er sich immer, wirklich immer hält: One-Night-Stands sind für ihn tabu! „Ich will keine Frau einfach nur abschleppen. Das bringt mir auch nichts. Schon gar nicht beim ‚Bachelor‘. Fürs schnelle Abenteuer muss ich nicht zum ‚Bachelor‘. Und auch sonst müssen One-Night-Stands nicht sein. Das ist nicht mein Ding.“

Selbst, wenn er die Frauen während der Show besser kennenlernt, kann er sich nicht vorstellen, bis zur third base zu gehen. „Sex vor der Kamera geht für mich eigentlich nicht. Ich habe mir vor den Dreharbeiten als Regel vorgenommen, mit keiner Frau zu schlafen.“ Intimität und Sex seien für ihn zwar „ein wichtiger Teil“, stehe aber nicht über allem. Dürfen wir uns also auf ganz große Gefühle und Zärtlichkeiten oberhalb der Gürtellinie gefasst machen?

Eiserne Regel: Keinen Sex in der Show! Bild: RTL

Er selbst bezeichnet sich „ganz klar als Beziehungstyp“. Doch mit dem Flirten könnte der 29-Jährige so seine Probleme bekommen. Denn wie er weiter verrät, liegt ihm das nicht so. „Ich war nie auf Tinder oder sonstigen Portalen unterwegs, hatte also wenig Erfahrungen, ins Flirten zu kommen. Ich muss die Frauen erst kennenlernen, damit das losgeht.“ Dafür hat er in Mexiko hoffentlich ausreichend Zeit! Ganz ohne Drama bleibt die Staffel natürlich auch nicht! Wie bereits in einer kleinen Vorschau zu sehen ist, kommt es auch diesmal wieder zu einer Ohrfeige. Bis wir erfahren, was dahinter steckt, müssen wir uns aber noch etwas gedulden.

Dominik überrascht die Frauen

Bereits in der ersten Folge, die heute, am 26. Jänner, ausgestrahlt wird, gibt es für die Kandidatinnen eine große Überraschung! Während sie denken, sie werden von einem Chauffeur zur „Bachelor“-Villa geführt, befindet sich in Wirklichkeit jemand ganz anderes hinterm Steuer. Nämlich der Bachelor höchstpersönlich!

Jedoch trägt Dominik Kappe und Maske, damit ihn die Frauen nicht schon vorab erkennen. Für ihn selbst bringt der anfängliche Inkognito-Modus aber reichlich Vorteile, denn er kann sich schon vor dem ersten offiziellen Treffen ein Bild von den beiden Kandidatinnen Christina Rusch und Josephine Fischer machen.

Die Singles ahnen nicht, dass sich der Bachelor am Steuer befindet! Bild: RTL

Der Junggeselle hört auch die Gespräche von Christina und Josephine. Und die drehen sich natürlich um ihn! „Ich hoffe, dass er so ein bisschen der hellere Typ ist“ oder „ein bisschen sportlich sollte er vielleicht auch sein“ wünschen sich die Single-Ladys kurz bevor sie auf den Bachelor treffen.

Bei der Villa angekommen sehen sie ihren Vielleicht-Traumman jedoch nicht und wundern sich, wo er denn sein könnte. Und als sie dann realisieren, dass der Bachelor die ganze Zeit über mithören konnte, würden sie am liebsten im Erdboden versinken. Die Folge: Schweißausbrüche und Gekreische! Christina ist sogar den Tränen nahe: „Ich weine gleich, das ist so peinlich!“

Seht ihr euch die neue Staffel „Der Bachelor“ an? Ja klar! Nope, kein Interesse

Ab dem 26. Januar läuft „Der Bachelor“ jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.