Weihnachtsgeschenke sind erst dann Weihnachtsgeschenke, wenn sie festlich verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegen. Für die meisten reicht Geschenkpapier und Schleife. Aber echte Christkinder brauchen einfach mehr.

Damit die Bescherung dieses Jahr die Extraportion Weihnachten bekommt, haben wir hier 5 kreative Ideen für Geschenksverpackungen:

Süße Geschenksdeko

Ihr wollt eurem Süßem zeigen, wie süß das Leben mit ihm ist? Dann verziert eure Geschenke doch mit ein paar festlichen Süßigkeiten. Zuckerstangen, Nüsse oder Schoko-Schirme verleihen euren Präsenten extra Weihnachtsstimmung.

Bild: Ink Drop / Shutterstock

Selbstgemachte Lebkuchen-Anhänger

Genauso süß und köstlich sind Geschenk-Anhänger aus Lebkuchen. Wenn ihr sie noch dazu selbst macht, zeigt ihr euren Liebsten, wie wichtig sie euch sind. Außerdem könnt ihr mit Zuckerguss den Namen des Empfängers und eine persönliche Nachricht auf den Lebkuchen schreiben.

Weihnachtsgeschenke im Strumpf

Statt die Geschenke zu verpacken, könnt ihr auch die amerikanische Variante ausprobieren und die Überraschungen in Strümpfe stecken. Natürlich nicht in alte, gebrauchte Sportsocken, sondern in festliche Weihnachtsstrümpfe.

Klassische Zweige und Zapfen

Wer es unterm Weihnachtsbaum lieber klassisch halten möchte, kann sich Zweige aus dem Adventkranz stibitzen und gemeinsam mit Zapfen und vielleicht ein paar Weihnachtskugeln an die Geschenke binden. So passen die kleinen Päckchen perfekt zum Baum.