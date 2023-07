Let’s go Leo-Season! Von 23. Juli bis 22. August tauchen wir in das Reich der Löwen ein und bekommen die Main-Character-Energy dieses leidenschaftlichen und charismatischen Feuerzeichens zu spüren. Auf einige bestimmte Sternzeichen hat die Löwe-Saison aber ganz besonders großen Einfluss. Denn für sie bricht in dieser Zeit eine Phase voller Veränderungen an.

Welche Tierkreiszeichen sich auf eine Welle von positiven Vibes freuen dürfen, erfahrt ihr hier.

Widder

Die Löwe-Saison wird das Leben der Widder mit einer extra Portion Selbstbewusstsein und Kreativität aufwerten. Die Löwen-Energie kommt dem Feuerzeichen gerade recht. Denn den Widdern hat in den letzten Wochen etwas der Antrieb gefehlt. Am besten sie nutzen diese Zeit nun aktiv, um ihre Träume zu verwirklichen und Ziele zu erreichen. Ihre Entschlossenheit wird nun von den Sternen belohnt! Also liebe Widder, es ist Zeit, das Rampenlicht zu betreten!

Waage

Congrats, liebe Waagen, denn die Löwe-Saison hält eine Zeit der Liebe für euch bereit. Besser gesagt: Für die Waagen beginnt nun eine Zeit des sozialen Aufblühens. Die charmante Persönlichkeit der Waagen wird in den kommenden Wochen die Herzen vieler Menschen berühren. Neue Liebesgeschichten könnten ihren Anfang finden, und bestehende Beziehungen werden eine romantische Auffrischung erleben. Wenn das nicht vielversprechend klingt?!

Löwe

Surprise! Dass Löwen von den Energien profitieren, ist jetzt nicht gerade verwunderlich. Doch sie erleben eine Veränderung der etwas anderen Art. Für die selbstbewussten Löwen ist es nun an der Zeit ihre innere Künstlerin oder ihren inneren Künstler herauszulassen! Die Löwe-Saison wird ihre kreative Seite voll und ganz zum Vorschein bringen und ihnen dabei helfen, ihre Talente zu entdecken und zu entfalten. Das Sternzeichen sollte diese Zeit unbedingt nutzen, um ihre Leidenschaften zu verfolgen.