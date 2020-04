In Österreich ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen zuletzt auf 10.192 angestiegen. Weltweit gibt es mittlerweile 860.181 Fälle. (Stand: 1. April, 8:00 Uhr)

In der Steiermark sind zudem vier weitere Personen verstorben. Damit gibt es in dem Bundesland 34 Todesfälle, die mit COVID-19 in Verbdingung stehen.

Coronavirus: 10.192 Fälle in Österreich

Bis 1. April gab es in Österreich laut Gesundheitsministerium bisher 10.192 Fälle von Coronavirus-Infizierten. Die höchste Zahl verzeichnet weiterhin Tirol mit 2.361 Fällen. Hier ist die Zahl der Neuinfizierten allerdings erstmals rückläufig. In Oberösterreich verzeichnet man 1.642 Fälle, in Niederösterreich 1.637. Danach kommen Wien (1.418), Steiermark (1.063), Salzburg (949), Vorarlberg (659), Kärnten (278) und das Burgenland (185). Insgesamt 1.095 Menschen sind genesen.

Insgesamt 34 Menschen in der Steiermark verstorben

In der Steiermark ist die Zahl der Toten um vier weitere Fälle gestiegen. Bei den Betroffenen handelt es sich um eine Frau (Jahrgang 1939) und einen Mann (1954) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, eine Frau (1951) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und eine Frau (Jahrgang 1942) aus Graz. Damit gibt es in dem Bundesland insgesamt 34 Todesfälle, die mit dem Coronavirus zusammenhängen. Das gab die Landessanitätsdirektion Steiermark in der Früh des ersten Aprils bekannt.

Maskenpflicht ab heute

Ab heute (1. April) gilt zudem in ganz Österreich die Maskenpflicht in Supermärkten. Die Regierung möchte mit der Maßnahme die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Auch Polizisten sollen mit Masken im Außendienst tätig sein. Eine Ausweitung auf frequentierte Orte ist ebenfalls möglich.