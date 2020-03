Ab 1. April gelten in Österreich neue Maßnahme gegen die Bekämpfung des Coronavirus: In Supermärkten und anderen Situationen, in denen man engen Kontakt mit Menschen hat, herrscht eine Schutzmaskenpflicht.

Woher ihr die Masken bekommt, wie oft ihr sie verwenden dürft und wo sie überall getragen werden müssen, beantworten wir euch hier!

Schutzmaskenpflicht in Supermärkten

Die österreichische Bundesregierung hat neue Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus beschlossen. Ab 1. April 2020 gilt in Österreich die Pflicht, eine Schutzmasken beim Einkaufen zu tragen. Die Bevölkerung ist außerdem dazu aufgerufen, eine Maske zu tragen, wann immer man engeren Kontakt mit Menschen hat. Damit will man eine Verbreitung der Covid-19-Viren durch die Luft verhindern.

Masken vor Supermärkten verteilt

Der Lebensmittelhandel Spar will zuerst alle Mitarbeiter mit den Masken ausstatten. Der Rest sollen dann die Freiwillige Feuerwehr oder andere Organisationen an alle Kunden verteilen, bevor diese den Supermarkt betreten. Die Finanzierung der Masken ist noch nicht geregelt, laut Arbeiterkammer wolle man aber, dass diese für alle Konsumenten gratis sind.

Wie oft darf ich eine Schutzmaske verwenden?

Die meisten Schutzmasken sind tatsächlich nur Einweg-Artikel, die nach Gebrauch sofort entsorgt werden müssen. Grundsätzlich kann man sie acht Stunden lang tragen. Sollten die Masken feucht oder schmutzig sein und das Atmen erschweren, dann bitte sofort wechseln.

Wo sollte ich eine Schutzmaske tragen?

Abgesehen von Besuchen in Supermärkten, Drogerien und Apotheken, solltet ihr immer dann eine Schutzmaske tragen, wenn ihr engen Kontakt mit anderen habt. Dazu zählen neben Post und Bankfilialen auch Spaziergänge, Jogging-Einheiten oder sonstige Situationen, in denen man an Menschen vorbeigeht.