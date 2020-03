Bei einer Presskonferenz wird der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heute Vormittag (30. März) neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bekannt geben.

Laut Informationen der Kronen Zeitung soll dabei auch die Regelung einer Maskenpflicht in Supermärkten geplant sein.

Coronavirus: Supermärkte nur noch mit Schutzmaske zugänglich

Aktuell gibt es in Österreich bereits zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Denn das Land wurde auf Antrag von Bundeskanzler Kurz bereits vor Wochen auf Notbetrieb heruntergefahren. Nun sollen neue Vorkehrungen getroffen werden, um Covid-19 in Österreich auch weiterhin einzudämmen. In Form einer Pressekonferenz möchte Sebastian Kurz, nach Rücksprache mit Innenminister Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober, diese heute Vormittag (30. März) bekannt geben. Wie die Kronen Zeitung scheinbar herausgefunden hat, soll die Regierung dabei auch die Regelung einer Maskenpflicht in Supermärkten geplant haben. So seien Supermärkte laut den neuen Maßnahmen nur noch mit einer Schutzmaske zugänglich. Zudem gäbe es für Menschen ohne Schutzmaske künftig die Möglichkeit, eine Atemmaske am Eingang des Supermarkts für einen geringen Preis zu erwerben.

Gesundheitsexperten fordern Einführung von Schutzmasken

Die Maskenpflicht soll laut Krone vor allem dazu beitragen, dass eine Verbreitung von Viren beim Einkaufen stärker verhindert wird. Auch Wissenschaftler bestätigen nun die Ansteckungsgefahr durch unbewusstes Verbreiten von Viren. So siedelt sich das Virus meist im Rachenbereich an und kann zum Beispiel in Form eines Hustens weitergegeben werden. Bereits seit Tagen bitten Gesundheitsexperten die Regierung deshalb um eine Einführung einer Maskenpflicht in Supermärkten. Nun könnte es offenbar soweit sein. Denn falls die Gerüchte stimmen, ist das Einkaufen bald nur noch mit Schutzmaske möglich.