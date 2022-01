Wenn wir frisch verliebt sind, dann wollen wir in die Welt hinausschreien, wie glücklich wir sind. Doch muss das auch gleich über die sozialen Medien geschehen? Wir fragen uns: Gibt es denn überhaupt den richtigen Zeitpunkt, um Insta-official zu gehen?

Bevor man sich auf Social Media als Paar offenbart, sollte man sich zunächst einige Dinge durch den Kopf gehen lassen.

Der richtige Zeitpunkt, um Insta-official zu gehen

Am Anfang einer Beziehung tragen wir alle eine rosarote Brille auf der Nase. Wir sind überzeugt davon, dass der Partner an unserer Seite einfach perfekt ist. Und das wollen wir am liebsten mit dem ganzen Universum teilen. Der Drang, das süße Selfie vom letzten Date noch über unseren Insta-Kanal zu posten, ist groß. Aber sobald das Foto auf Instagram raus ist, gibt es kein Zurück mehr. Deshalb sollte man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um der Followerschaft die neue Partnerin oder den neuen Partner vorzustellen.

Es ist natürlich jedem bzw. jeder selbst überlassen, die Beziehung überhaupt auf Social Media zu präsentieren. Aber wenn man die neue Liebe gerne teilen würde, sollte man das auf jeden Fall nicht überstürzt tun.

Darüber sollte man sich vor dem Posting Gedanken machen

Nur um es einmal festgehalten zu haben: DEN richtigen Zeitpunkt zum Posten gibt es tatsächlich nicht. Dennoch sollten wir uns erstmal einige Dinge durch den Kopf gehen lassen, bevor wir den öffentlichen Schritt wagen. Das Internet vergisst nämlich nie.

`1. Wer sieht den Post?

Zum einen wissen wir nicht, wer das Foto zu sehen bekommt. Jeder und jede von uns hat den/die Ex schon einmal heimlich auf Instagram nach neuen Liebes-Errungenschaften ausgecheckt – vorausgesetzt natürlich, man hat sich nicht gegenseitig blockiert. Möchte man also, dass auch er/sie die neue Dating-Geschichte mitverfolgen kann? Was ist mit Arbeitskollegen oder aber auch Follower, die man gar nicht persönlich kennt – sollen sie alle die frische Liebe zu sehen bekommen?

2. Taggen oder nicht taggen?

Die nächste Frage ist, taggt man sich als Paar im „Insta-official“-Posting gegenseitig? Denn möglicherweise möchte euer Gegenüber den öffentlichen Schritt noch gar nicht wagen. Vielleicht er/sie aus bestimmten Gründen auch nicht über euren Account gefunden werden. Deshalb solltet ihr euer Online-Vorhaben immer zuerst mit eurem Partner oder eurer Partnerin absprechen.

3. Wie viel Posts sind zu viel?

Hand aufs Herz – wir hassen es doch, wenn Menschen mit ihrer „tollen“ Beziehung auf Social Media prahlen und das gleich zu Beginn einer Liebesbeziehung. Ein süßer Post, um zu zeigen, dass man zusammen ist, ist selbstverständlich in Ordnung. Aber wir müssen unsere Follower doch nicht sofort mit übermäßigem „Happy Couple Content“ zuspammen. Kleiner Tipp: Süße Liebesbotschaften kann man sich nämlich auch persönlich sagen 😉

Wenn ihr diese drei Punkte für euch und mit eurem Partner/eurer Partnerin geklärt hab – go for it! Und am wichtigsten ist ohnehin: Hauptsache, ihr seid glücklich – und das vor allem offline! 😉