Der erste Trailer zur neuen „The Kardashians“-Show ist endlich daaaa – und dieser hat wirklich was zu bieten: Wie der Clip verrät, bekommen wir zum Beispiel exklusive Einblicke in Kourtney und Travis Barkers Verlobung.

Und auch Kims legendärer Auftritt bei „Saturday Night Live“ wird begleitet.

„The Kardashians“: Der erste Trailer ist da

Juhuuuu der Kardashian-Jenner-Clan kehrt ins Fernsehen zurück. Hulu hat am Montagabend den ersten offiziellen Trailer zu „The Kardashians“ veröffentlicht und wir könnten nicht aufgeregter sein. Der Clip verrät nämlich tatsächlich schon sehr viel!

Endlich können wir bald wieder an den großen Momenten im Leben von Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner teilhaben. „Kannst du glauben, dass das der erste Tag ist?“, sagt Kim, als sie sich versammeln, um ihre neue Serie zu filmen.

Kourtneys Verlobung wird thematisiert

Was uns ganz besonders freut: Es sieht ganz danach aus, dass wir auch einen exklusiven Einblick in die Verlobung von Kourtney und Travis Barker bekommen. Travis machte Kourtney im Oktober letzten Jahres mega romantisch am Strand einen Antrag. Im Trailer zu sehen ist dann die fette Party danach: „Das macht mich so glücklich“, sagt Kris dem Paar nach dem Heiratsantrag.

„Ich hatte noch nie so eine Reaktion auf meine Verlobung und da gab es schon ein paar“, witzelt Kim und spielt darauf an, dass sie bereits mehrfach verlobt war.

Was ist mit Pete Davidson, Kanye West und Scott Disick ?

Aber während Barker im gesamten Trailer mehrmals zu sehen ist, fehlt Kourtneys Ex, Scott Disick, merklich im Clip. Kourtney und Scott teilen sich die Söhne Mason Dash und Reign Aston sowie Tochter Penelope Scott. Hat sich Scott nun also endgültig vom Reality-TV-Business zurückgezogen?

Im Trailer zu sehen ist auch das Making-of von Kims Gastauftritt bei SNL! Die berechtigte Frage, die sich Fans nun stellen: Bekommen wir dann auch Kims neue Flamme Pete Davidson zu sehen? Es könnte jedenfalls gut sein, denn wie wir aus der Vorgänger-Serie bereits wissen, taucht die neue Liebe einer Kardashian oder Jenner-Lady dann auch früher oder später in der Show auf.

Aber noch viel wichtiger: wie sieht’s aus mit Kanye? Wird die Scheidung auch ein großes Thema in der neuen Reality-Show sein? So viiiiieeele Fragen! Antworten gibt’s in wenigen Wochen. „The Kardashians“ startet hierzulande ab dem 14. April auf Disney+.