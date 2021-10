Wenn man Hals über Kopf verliebt ist, sind Zweifel nicht das, womit man normalerweise rechnet. Es ist aber vollkommen normal, zu Beginn einer Beziehung Zweifel zu haben. Solche werden zum Beispiel beeinflusst von vergangenen Erfahrungen, die sich noch immer auf die Gegenwart auswirken. Aber das ist nicht weiter schlimm, solange man sich nicht zu sehr von dieser Unsicherheit in den Bann ziehen lässt. Indem wir uns mit diesen Zweifeln befassen, können wir die Hürden überwinden:

Zu perfekt um wahr zu sein!

Am Anfang kann man sein Glück kaum fassen und ist der glücklichste Mensch auf Erden. Nach einer Überdosis Glückshormone fragt man sich dann in einer Schrecksekunde, ob das nicht doch alles ein Märchen ist. Wenn man seinen neuen Partner so anhimmelt, kann das schnell dazu führen, dass man sich nicht würdig fühlt – aber das vergeht: Es gibt das Sprichwort mit der rosaroten Brille nicht ohne Grund.

Das echte Ich



Was, wenn er mich nicht mehr mag, wenn…? Wie wird er reagieren, wenn er herausfindet, dass…? Die sogenannten Dealbreaker machen vermutlich jedem zu schaffen, wenn man gerade dabei ist, sich besser kennenzulernen. Jeder hat Ecken und Kanten, die mehr oder weniger liebenswert sind – das stellt in den meisten Beziehungen selten ein Problem dar, das man nicht lösen könnte. Genauso wird es zwischen zwei Menschen immer Meinungsverschiedenheiten geben. Das Gute daran: Man kann über alles reden und Lösungen finden, wenn man nur will.

Angst vor dem Scheitern

Okay, die letzte Beziehung ist in die Brüche gegangen und jetzt muss man wieder von vorne anfangen: Das Risiko, wieder verletzt zu werden, führt bei vielen zur Selbst-Sabotage. Deine Vergangenheit sollte aber nicht deine Zukunft beeinflussen, die dir viel Liebe und Glück bringen kann. Das Wagnis gehört dazu!

Was wenn ich ihn nicht liebe?



Ist die Verliebtheitsphase zu Ende, kann eine Beziehung schon mal in die Brüche gehen. Sollte das aber nicht der Fall sein, wachst ihr als Paar zusammen. In erster Linie braucht die Liebe Zeit um sich zu entwickeln, also keine Panik wenn man nicht immer Schmetterlinge im Bauch hat.

Was wenn er mich nicht liebt?

Hin und wieder fragen wir uns völlig grundlos, ob uns unser Partner überhaupt mag. Da kann es dann schon passieren, dass wir den Menschen, den wir lieben, von uns wegstoßen. Sollte es keine offensichtlichen Anzeichen geben, sind die Zweifel ziemlich sicher überflüssig, denn wieso wäre er sonst mit euch zusammen?

Gibt es jedoch Zeichen, die eure Zweifel bestätigen, sprecht euren Freund darauf an!

Will ich das wirklich?

Wenn man Single ist, möchte man nichts mehr, als in einer Beziehung zu sein und wenn man in einer Beziehung ist, möchte man nichts mehr, als Single zu sein. So ungefähr fühlt sich das für viele an, die sich an einem Punkt in ihrer Beziehung fragen, ob sie das überhaupt noch wollen. In der heutigen Zeit ist es unglaublich schwer, sich auf eine Person festzulegen, da man mit Social Media viele Optionen hat, jemand neuen und besseren kennenzulernen. Ja, die Auswahl ist groß – aber im Endeffekt zählt nur, was du selbst wirklich willst.