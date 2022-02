Rapper Nelly ist wieder in aller Munde! Aber nicht dank seiner Musik oder der Serie in der er mitspielt, sondern: Der Musiker hat aus Versehen ein Sex-Video in seiner Instagram-Story gepostet.

PR-Gag, versehentlicher Upload oder doch ein Hacker-Angriff?

Nelly postet Sex-Video auf Instagram

Eieiei…immer diese Sex-Tapes. Gefühlt gibt es bereits unzählige Clips von Celebritys in denen es so richtig zur Sache geht. Diesmal trifft die (ungewollte?) Aufmerksamkeit einen bekannten Rapper.

Im Netz kursiert derzeit ein unzensiertes Video, das den US-Rapper Nelly beim Oralsex mit einer jungen Frau zeigt. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, soll es sich bei dem Mann im Clip tatsächlich auch um den „Hot In Here“-Sänger handeln. Besonders brisant: Das schlüpfrige Video wurde Anfang der Woche auf seinem offiziellen Instagram-Account hochgeladen.

Rund 55 Sekunden können Nellys Follower der Frau beim Blowjob zusehen, zumindest bis der Clip plötzlich wieder aus seiner Story verschwindet. Aber: Das Internet vergisst bekanntermaßen ja nichts! Das Video wurde von mehreren Followern gesichert und macht seitdem im Netz die Runde.

Rapper entschuldigt sich

Gegenüber des US-Portals TMZ habe sich der Rapper für den peinlichen Fauxpas bereits entschuldigt. „Ich entschuldige mich zutiefst bei der jungen Frau und ihrer Familie, das ist ungewollte Aufmerksamkeit für sie. Es handelt sich dabei um ein altes und privates Video, das nie an die Öffentlichkeit dringen sollte.“, so Nelly.

Doch viele Fans stellen sich jetzt die Frage: Wie kann sowas überhaupt passieren? Ob es sich bei dem Post wirklich um ein Versehen handelt, oder die Aktion einfach für ordentlich Publicity pünktlich zum Start seiner Serie „Real Husbands of Hollywood“ sorgen soll, ist noch unklar.

Opfer eines Cyber-Hacks?

Möglich sei allerdings auch, dass der Rapper Opfer eines Hacker-Angriffs wurde. Nellys Team teilte nämlich TMZ mit, dass derzeit untersucht werde, ob es sich um einen Verstoß handle. Sollte es tatsächlich der Fall sein, dass jemand Zugriff auf Nellys Instagram Account hat, dann könnten dort vertrauliche Informationen über Nellys Finanzen, Passwörter und andere, private Dokumente veröffentlicht werden.