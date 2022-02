Immer wieder startete Kanye West kleinere Manöver, um den Erziehungsstil von Kim Kardashian öffentlich zu kritisieren. Bisher ließ sich Kim Kardashian nicht auf die Seitenhiebe ein. Doch nun hat der Musiker eine Grenze überschritten. Jetzt wird der Rosenkrieg öffentlich ausgetragen. Aktueller Streitpunkt: Kanye behauptete auf Insta, Kim werfe ihm vor, einen Anschlag auf sie geplant zu haben.

Noch am Freitag fragte der Musiker über seinen Insta-Account nach Scheidungsratschlägen zu Norths TikTok-Kanal.

Öffentlicher Rosenkrieg eskaliert

Der Rapper und seine Ex-Frau Kim stecken derzeit mitten in ihrer Scheidung. Immer wieder startete der 44-Jährige kleinere Angriffe auf Kim, die sich bisher nicht darauf einließ. Doch nun haben die Sticheleien offenbar eine Grenze überschritten, die der Reality-TV-Star einfach nicht mehr hinnehmen möchte. Was das Fass zum Überlaufen brachte: Am Freitag postete Kanye (Ye) auf Instagram einen Screenshot vom TikTok-Account der gemeinsamen Tochter North und beklagte öffentlich, dass sie dort gegen seinen Willen sei.

„Da dies meine erste Scheidung ist, muss ich wissen, was ich tun sollte, wenn meine Tochter gegen meinen Willen auf Tiktok ist?“, schrieb er in die Caption des Screenshots. Den Screenshot hat er mittlerweile wieder gelöscht. Doch als der Musiker Kims Erziehungsmethoden öffentlich kritisierte, ließ sich Kim das nicht mehr gefallen. In ihrer Insta-Story schrieb sie: „Die Scheidung ist schwierig genug für unsere Kinder. Kanyes Besessenheit damit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und zu manipulieren, fügt allen nur noch größeren Schmerz zu.“

Kim soll Kanye West vorwerfen, einen Anschlag auf sie geplant zu haben

Seit Wochen kritisiert er unter anderem den Erziehungsstil der 41-Jährigen. Unter anderem, dass seine Kinder von Nannys und Kameras erzogen werden würden. Zuvor hatte er zudem behauptet, er sei von der Geburtstagsfeier seiner vierjährigen Tochter Chicago ausgeschlossen worden, des Diebstahls beschuldigt und sogar gezwungen worden, einen Drogentest zu machen. In seiner jüngsten Instagram-Tirade teilte der Rapper Screenshots von Chatverläufen, in denen er Kims Cousin nach ihrer Nummer fragte.

In die Beschreibung schrieb er: „Gestern hat sie mir vorgeworfen, dass ich einen Anschlag auf sie plante!“ Dabei blieb es allerdings nicht. „Diese Ideen können tatsächlich dazu führen, dass jemand eingesperrt wird. Genauso spielen sie mit dem Leben schwarzer Männer. Ob sie nun freikommen oder eingesperrt werden. Ich spiele nicht mehr mit meinen schwarzen Kindern“, verteidigte der Rapper sich auf seinem Instagram-Account. Auch dieser Beitrag ist inzwischen wieder von seiner Insta-Page verschwunden. Harte Töne von Kanye West. Viele seiner Fans hoffen derzeit einfach nur, dass eine Aussprache zwischen den beiden noch möglich ist.