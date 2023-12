Es geht wieder los! 12 mutige Prominente ziehen im Jänner in das australischen Dschungelcamp, in dem Ekel-Prüfungen sowie persönliche Herausforderungen auf sie warten. Jetzt hat auch das Rätselraten rund um die Kandidat:innen ein Ende.

Denn wir wissen nun endlich, wer bei der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit dabei ist.

Ekel-Prüfungen und Harmonie: Die großen Challenges des Camps

Auch im kommenden Jahr stellen sich wieder 12 Stars und Sternchen der großen Herausforderung, für mehrere Wochen in den australischen Dschungel zu ziehen. Prüfungen mit Insekten und anderen schaurigen Tieren sind dabei nur eine Hürde, die auf die Camper:innen wartet. Oft stellt das Leben miteinander als eine weitaus größere Challenge dar. Denn die Promis, die vom Charakter unterschiedlicher nicht sein könnten, sind gezwungen, auf engstem Raum unter besonderen Bedingungen miteinander auszukommen. Dass das einfach nicht gut gehen kann, haben wir aus den letzten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bereits mehrfach gelernt.

Umso spannender, wer im Jänner 2024 ins Dschungelcamp einziehen wird. Das Spekulieren und Rätselraten hat nun endlich ein Ende. Denn RTL hat nun endlich bekannt gegeben, welche Stars bald ihre große Reise nach Australien antreten dürfen.

Diese Promis ziehen ins Dschungelcamp

Egal ob Pop-Star, Ex-Nationalspieler, Model oder Reality-Sternchen: Sie alle wollen sich zur Königin oder zum König des Dschungels krönen lassen. Wer in wenigen Wochen um die Krone kämpft und das Zepter der amtierenden Dschungelkönigin Djamila Rowe übernehmen möchte, verraten wir euch hier:

Anya Elsner: Das 20-jährige Model ist in der vergangenen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ oft durch ihre Art aufgefallen. Freunde hat sich die Castingshow-Kandidatin in der Show keine gemacht. Wie wird sie wohl mit ihren Mitcamper:innen klarkommen?

Leyla Lahouar: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat nicht nur um das Herz von David Jackson gekämpft, sondern ihr Glück auch schon bei „Ex On The Beach“ probiert. Ob es im australischen Dschungel für die 27-Jährige vielleicht klappt?

Kim Virginia: Die 28-Jährige ist Reality-Fans durchaus ein Begriff! Immerhin war sie bereits in Shows wie „Der Bachelor“, „Temptation Island“ und „Are You the One – Reality-Stars in Love“ zu sehen. In Letzterem Format hat sie mit Mike Heiter angebandelt, der übrigens auch mit Kim in den Dschungel einzieht …

Cora Schumacher: Sie ist Model und Motorsportlerin und war knapp 14 Jahre lang mit Rennfahrer-Legende Ralf Schumacher verheiratet. Ob die 47-Jährige am Lagerfeuer Details über ihre Karriere, ihre Ehe sowie ihre Scheidung auspackt?

Lucy Diakovska: Mit ihrer Girlband „No Angeles“ sorgte die 47-Jährige für einige Ohrwürmer und Hits. Jetzt will sich der Popstar den Challenges im australischen Dschungel beweisen und dazu auch noch über sich selbst hinauswachsen.

Sarah Kern: Die Designerin aus München war das glitzernde Luxusleben lange Zeit gewohnt. Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp will die 55-Jährige jetzt aber mit einigen Vorurteilen aufräumen, die rund um ihre Person bestehen.

Twenty4Tim: Der 23-jährige Tim vertritt im Camp die Welt der Influencer. Dabei will der erfolgreiche Youtuber und Tiktoker noch einiges über sich preisgeben, das noch niemand über ihn weiß. Was das wohl sein könnte?

Fabio Knez: Vor kurzem kämpfte der 30-Jährige in der Show „Make Love, Fake Love“ noch um das Herz von Yeliz Koc, aber eigentlich ist er ein Staubsaugervertreter mit einem extravaganten Stil. Jetzt will Fabio im Dschungel zeigen, was in ihm steckt.

Mike Heiter: Der 31-jährige Reality-Star war bereits in Sendungen wie „Love Island“, „Are You the One – Reality-Stars in Love“ oder „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Jetzt möchte er auch den australischen Dschungel unsicher machen. Wie er wohl auf seine Ex-Flamme Kim Virginia reagiert?

David Odonkor: Der ehemalige Nationalspieler hat bereits in der Fußballweltmeisterschaft gespielt und ein Siegertor geschossen. Im Dschungel will der 39-Jährige zeigen, wie wichtig Teamplay in einer derartigen Ausnahmesituation sein kann. Erspielt er sich damit vielleicht die Krone?

Felix von Jascheroff: Der „GZSZ“-Star ist bereits der zweite Felix, der sich ins Dschungelcamp wagt. Aber immerhin: 2019 ist es Felix van Deventer gelungen, den zweiten Platz zu erreichen. Wird der 41-jährige Schauspieler auch so weit kommen?

Heinz Hoenig: Der Schauspieler hat in Deutschland längst Legendenstatus erreicht. Jetzt will sich der 72-jährige „Das Boot“-Star auch im Dschungel beweisen. Kann er zu seinen Trophäen (Bambi, Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera) vielleicht auch bald die bunten Dschungelkrone stellen?

Zweite Runde für Jan Köppen

Für Moderator Jan Köppen geht das Dschungelcamp im Jänner bereits in die zweite Runde. Er ist in die Fußstapfen von „IBES“-Moderator Daniel Hartwich getreten. Für ihn eine große Challenge, die er allerdings gut gemeistert hat. „Ich bin sehr froh, dass die erste Aufregung ein bisschen verflogen ist und man weiß, worauf man sich freuen kann, wenn es wieder losgeht“, so Jan im RTL-Interview. Auch für Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow ist Jan ein würdiger Hartwich-Ersatz gewesen. Sie freut sich daher auf die neue Staffel mit ihm: „Beim letzten Mal wusste ich nicht, was mich erwartet. Dann hat sich herausgestellt, dass es viel Spaß macht mit Jan“.

Denn für die Moderatorin ist die Show auch nach 17. Staffeln noch etwas, was ihr sehr am Herzen liegt. „Der Dschungel ist etwas ganz Großes, etwas ganz Besonders und Einmaliges. Jedes Mal aufs Neue“, so Sonja. Doch bei all dem Spaß, den man gemeinsam hat, ist die Sendung definitiv kein Zuckerschlecken. „Wir müssen sehr hart arbeiten. Manchmal ist man auch total k.o. Aber unterm Strich bleiben immer nur die besten Erinnerungen, freundliche Gesichter und eine grandiose Show. Ich möchte sagen, das gibt es nirgends sonst. Also ich habe es bis jetzt so noch nicht erlebt“, schwärmt Sonja.

Auch Jan kann hier nur zustimmen: „So ist auch mein Gefühl. Ich habe von allen vorher gehört, wie besonders die Produktion sei. Wenn man das zuvor hört, ist man skeptisch, aber dann, wenn man dort ist, merkt man direkt, dass es stimmt. Ich denke, diese Art der Produktion, die gibt es einfach nicht mehr“.

Die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist ab 19. Jänner jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.