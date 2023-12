Bald geht es wieder los – Das Dschungelcamp 2024. Und der erste Kandidat, der sich den Dschungelprüfungen in Australien stellen wird, steht jetzt auch schon fest.

Welcher Star das Abenteuer mit Sonja Zeitlos und Jan Köppen wagt, das lest ihr hier.

Dieser Star zieht ins Dschungelcamp 2024 ein

Es ist wieder soweit – das Dschungelcamp geht in die 17. Staffel. In wenigen Wochen kämpfen deutsche Stars wieder um die begehrte Dschungelkrone. In der letzten Staffel konnte Djamila Rowe sich die begehrte Krone erkämpfen. Jetzt bekommen neue Teilnehmer*innen die Chance. Endlich steht auch der erste Kandidat fest, der sich den Herausforderungen im australischen Dschungel stellen wird. Es ist niemand geringerer als Heinz Hoenig. Das gab RTL und „Punkt 6“ nun bekannt.

Man kennt den 72-jährigen aus dem Kult-Film „Das Boot“, wo er den Funkmaat Hinrich spielte. Seitdem wirkte er bei einigen Fernsehproduktionen und Theaterinszenierungen mit und stand für zahlreiche deutsche Filme und Serien vor der Kamera. Doch sein nächstes Projekt soll das Dschungelcamp werden. Er selbst kann es kaum erwarten, wie er in einem Interview mit RTL verrät. „Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt.“ Dem fügt er hinzu: „Früher war das Dschungelcamp das Aus. Aber es hat sich gelegt, es hat sich eher ins Gegenteil gewandelt.“

Fans der Show sind gespalten

Fans der Show sind sich über die Teilnahme des Schauspielers nicht einig, wie man auf Social Media beobachten kann. Viele sind skeptisch und glauben, dass das Alter des Schauspielers zum Problem werden könnte. „Da hat Dr. Bob aber wieder einiges zu tun. Ein Kandidat, der wieder permanent ‚gesperrt‘ ist. Was macht das für einen Sinn?“, so ein Fan in den Kommentaren auf Instagram. Ein weiterer Fan schließt sich dieser Meinung an. „Wieder eine Person, die nach drei Tagen aus medizinischen Gründen das Camp verlassen muss.“

Es gibt auch Fans in den sozialen Netzwerken, die sich auf die Teilnahme des Darstellers freuen. So schreibt einer: „Die Person, die dafür sorgen soll, dass auch die ältere Generation diese geile Show guckt. Freu mich drauf!“ Ein weiterer Fan der Show feuert den 72-Jährigen jetzt schon an. „Heinz, lass dich nicht unterkriegen. Zeig es den Leuten, du bist ein echter Promi.“

Welche Stars sonst teilnehmen, ist bisher noch ein Geheimnis. Auf Social Media wird aber schon heftig spekuliert. Ganz oben auf der Liste steht Influencer Twenty4Tim. Schon für die letzte Staffel machte das Gerücht die Runde, dass er teilnehmen würde. Ob das dieses Mal der Fall ist, bleibt abzuwarten.