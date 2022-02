Die 3-7-14-Regel sollte einfach jede Fashionista und jeder Fashion-Addict kennen. Wieso? Sie verhindert Fehlkäufe, die wir im Nachhinein nur bereuen und nicht mehr rückgängig machen können. Denn die spontanen Einkäufe sammeln sich in unserem Kleiderschrank und nehmen nur unnötig Platz weg.

Mit der Shopping-Formel sparen wir nicht nur Geld, sondern tun auch unserer Umwelt etwas Gutes.

Die 3-7-14-Regel vermeidet Shopping-Fehlkäufe

So liebe missen, Hand aufs Herz: Wer hat sich schon Kleidung gekauft, aber sie nie getragen? Ja, wahrscheinlich einfach jede von uns… Und das nicht nur einmal. Deshalb füllt sich unser Kleiderschrank mit Kleidung, die nur unnötig Platz wegnimmt. Das führt dann zum berühmten „Ich hab nichts zu Anziehen“-Moment, obwohl der Kasten ganz offensichtlich voll ist. Damit dieser Moment der Vergangenheit angehört, gibt es die sagenumwobene Fashion-Formel: 3-7-14-Regel.

3-tägige Testphase

Normalerweise ist man nach einem Kauf eines neuen It-Pieces so euphorisch, dass man es direkt anziehen will. Doch bleibt dieses Bedürfnis in den ersten drei Tagen nach dem Kauf aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sich das in Zukunft ändern wird. Die ersten drei Tage sind also ein gutes Indiz dafür, ob die Freude über das neue Stück wirklich so groß ist.

Die 7 Tage Frist

Sind inzwischen schon sieben Tage vergangen, ohne dass ihr das gekaufte Kleidungsstück getragen habt, dann ist die Rechnung ganz einfach. Denn das Trend-Piece kann eure Aufmerksamkeit und Begeisterung nicht mehr gewinnen. Sehr wahrscheinlich verendet das gute Stück als Fashion Fail in den Tiefen eures Kastens.

14 Tage Umtausch

Bevor nun 14 Tage vergangen sind, solltet ihr die ungetragene Kleidung wieder zurück zum Shop bringen. Meistens läuft die Umtauschfrist nämlich innerhalb von 14 Tagen ab. Und keine Sorge, wenn euch das gute Teil bisher keine Freude bereitet hat, wird es definitiv so bleiben. Denn am Ende benötigt es in eurem Kleiderschrank nur unnötigen Platz, den ihr auch besser nutzen könntet.