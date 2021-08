Wer sie noch nicht hat, will eine. Und wer schon eine hat… will meistens noch eine. 😠Von was die Rede ist? Fashionista-Bags natĂŒrlich. Egal, ob Chanel, Louis Vuitton oder Gucci – eine richtige It-Bag gehört in die Garderobe jeder Frau! Aber eigentlich geht es nicht nur um die Bag an sich, genauso wichtig ist natĂŒrlich auch, was drinnen ist. Wir haben fĂŒr euch sieben Essentials, die in jede Handtasche gehören.

1. Geldbörse

Eigentlich eh klar, aber wir erwÀhnen es lieber trotzdem noch einmal: Ohne Geldbörse in der Handtasche sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Am besten du siehst dich nach der passenden Geldbörse zu deiner liebsten Bag um. Das hebt dich auf die nÀchste Stufe des Fashion-Olymps!

2. Sonnenbrillen

Auch ein Klassiker, aber fast genau so wichtig wie die Geldbörse: Eine Sonnenbrille, die nicht nur optisch etwas hermacht, sondern auch die Augen vor schĂ€dlicher Sonnenstrahlung schĂŒtzt. Trendy Modelle gibt es ganzjĂ€hrig zum Beispiel bei Fielmann. 😎 Unser Favorit fĂŒr die Saison: Das Modell LN 018 SUN FA . Übrigens: In der Tasche immer darauf achten, die Brille in ein passendes Etui zu geben, um unschöne Kratzer zu vermeiden.

Bild: Fielmann

3. (roter) Lippenstift

Deinen Lieblingslippenstift in der Handtasche zu haben ist ein absolutes Muss. Im Handumdrehen kannst du so dein Make-Up auffrischen und bist ready fĂŒr jede Occasion. Wer etwas mehr Platz in der Tasche hat, sollte auch immer eine knallige Variante mit dabei haben. So setzt du ruckzuck farbige Akzente und bist bereit fĂŒr ein spontanes Date. 😉

Bild: Daria Gordova / Unsplash

4. Kopfhörer

Musik an, Welt aus! Manchmal braucht man einfach zehn Minuten fĂŒr sich, in denen man nichts anderes hört als seine liebste Playlist. Wer in der Tasche immer Probleme mit lĂ€stigen Knoten in den Kabeln hat dem können wir nur empfehlen: Bluetooth-Kopfhörer sind jeden Cent wert. 😍

5. Ersatzstrumpfhose

Vor allem in der kĂŒhlen Jahreszeit oder bei eleganten AnlĂ€ssen empfiehlt es sich IMMER eine Ersatz-Seidenstrumpfhose in der Tasche zu haben. So schnell kann man gar nicht schauen, hat man schon eine Laufmasche oder ein unschönes Loch. Und das sieht wirklich alles andere als schick aus. 💡

Bild cottonbro von Pexels

6. FeuchttĂŒcher

Dieser Punkt mag im ersten Moment wohl etwas seltsam klingen but trust us: Eine Packung FeuchttĂŒcher in der Tasche kann auf jeden Fall nicht schaden. â˜ș Sei es um verschmiertes Make-Up wegzuwischen, die HĂ€nde zwischendurch zu erfrischen oder die KrĂŒmel am Sitzplatz im Zug wegzuwischen: FeuchttĂŒcher got you covered!

7. Deodorant

Vor allem im Sommer bist du mit einem Deo in der Tasche immer gut bedient denn JA, auch Fashionistas schwitzen wenn’s draußen warm ist. 😉 Unser Extratipp: ParfĂŒmpröbchen haben wirklich in jeder Tasche Platz und sorgen zwischendurch fĂŒr ein besonderes Fresh-Up.