SATC war schon immer eine Quelle der Inspiration, wenn es um Mode ging. Mal abgesehen von der Storyline, die bisher schon einige Kontroversen ausgelöst hat, haben uns die Outfits im Reboot auf jeden Fall nicht enttäuscht. In „And Just Like That“ jagt aber ein tolles Outfit das nächste. Da kann die Reizüberflutung für die ein oder andere natürlich überfordernd sein.

Deshalb verraten wir euch, was ihr fashiontechnisch aus der Serie für eure eigenen Outfits unbedingt mitnehmen müsst.

„And Just Like That“zeigt: Accessoires sind ein Muss!

Mit den Accessoires steht und fällt jedes Outfit! Vielen hängt der Tipp wahrscheinlich schon zum Hals raus. Ja, wir hören es immer wieder, Accessoires kreieren den einzigartigen Look. Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber es lässt sich am besten an der SATC-Neuauflage beobachten. Denn ohne die Accessoires wären die Outfits der „And Just Like That“-Protagonistinnen einfach nur hübsch kombiniert, aber nichts Besonderes. Es würde einfach das gewisse Etwas fehlen. Gerade Carrie ist das beste Beispiel dafür, dass die Accessoires ihren Outfits das nötige Leben einhauchen.

Diese Accessoires braucht ihr laut „And Just Like That“

Wir haben uns angesehen, welche Accessoires dem Reboot den außergewöhnlichen Style-Faktor verleihen und welche davon ab sofort einen festen Platz in eurem Kleiderschrank haben sollten.

1. Coole Haar-Accessoires

Das Tolle ist, Carrie trägt in ihren Szenen ihre Accessoires oft auf eine unvorhersehbare Weise. Das macht ihre Outfits besonders spannend. Zum Beispiel: Man könnte meinen, einen Hut trägt man nur auf dem Kopf. Aber was, wenn man ihn kurz absetzen möchte? Hier hat Carrie eine passende Lösung parat: Sie hängt sich ihren braunen Strohhut einfach mit einem schwarzen Band und Schleife quer über die Schulter.

Werden wir uns für den Sommer auf jeden Fall merken!

#Bei den zahlreichen Headpieces, die die lockige Mähne von Carrie immer wieder zieren, fragen wir uns: Ist das noch alltagstauglich oder können wir das auch tragen? Wir sagen, alles in der Mode ist alltagstauglich, solange es euch Freude bereitet!

Bild: Craig Blankenhorn / HBO Max

2. Perlen

Perlen sind inzwischen ein Must-have und haben das verstaubte Granny-Image schon längst abgelegt. Kombiniert mit anderen Ketten wirken sie direkt aufregend. Besonders bei Carrie zieht sich die Perlenkette wie ein roter Faden durch alle Outfits. Achtet mal darauf! Aber Perlen zieren nicht mehr nur den Hals der Darstellerinnen. Sie haben die traditionelle Komfortzone des Nackens verlassen und lassen sich inzwischen sogar freche Stickerei auf dem ein oder anderen Oberteil entdecken.

Bild: Craig Blankenhorn / HBO Max

3. Bags on Stage

Schon immer kamen den Bags in SATC eine besondere Rolle zu. Man denke nur an die Fendi Baguette, die plötzlich wieder eine Rolle spielt. Was aber neu ist: Eine Tasche kommt inzwischen selten allein. Ab sofort gilt Layering nämlich nicht mehr nur für Ketten, auch Handtaschen profitieren von dem Styling-Trick. Wenn eine Handtasche nicht reicht, wieso nicht eine zweite dazu kombinieren?!

4. Klare Sicht mit Lesebrillen

Lesebrillen in den verschiedensten Formen haben einen festen Platz im Accessoires-Repertoire der Serie. Neben Carrie wissen auch Lisa Todd-Wexley und Dr. Nya Wallace sie in Szene zu setzen. Das Gesicht will schließlich auch geschmückt werden.

5. Im Kontrast: Ringe, Armbänder, Ketten & Co.

Don’t be afraid of colors! Das ist die letzte modische Message, die uns die Serie mitgibt. Ob große oder zierliche Ketten, Ringe und Co. – völlig egal was, Hauptsache ihr habt keine Angst davor, diese Accessoires auch in Kontrastfarben zum restlichen Outfit zu tragen.