Während die einen von uns kein Problem damit haben, ihr Herz auszuschütten und mit dem Partner oder Freunden über ihre Gefühle zu sprechen, können die anderen das absolut gar nicht. Sie hassen es fast schon, in solche Situationen zu kommen.

Vor allem diesen drei Tierkreiszeichen fällt das besonders schwer.

Widder

Widder sind sehr selbstständig und und streben stets nach Erfolg. Sie leben auf der Überholspur und haben oft gar keine Zeit, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und erst recht nicht, sie anderen mitzuteilen. Da sie die Hilfe von Freunden meistens ablehnen, wirken sie für Außenstehende oft unantastbar und emotional distanziert.

Wassermann

Der Wassermann sucht immer nach neuen Abenteuern und Herausforderungen. Seine sprunghafte Art lässt in der Regel nicht zu, dass er sich mit seinen Gefühlen beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass er nicht in der Lage ist, Gefühle aufzubauen, nur redet er eben nicht gern darüber und zeigt seine Zuneigung eher mit Gesten als Worten.

Schütze

Dieses Sternzeichen wirkt auf seine Mitmenschen sehr taff und zielstrebig. In der Regel wird der Schütze für eine starke Persönlichkeit gehalten. Es scheint, als würde er sehr sich selten über seine Gefühle Gedanken machen und nur wenige Emotionen an sich heranlassen. Aber hinter seine dicker Schale schlummert ein weicher, sehr sensibler Kern, der nichts lieber täte, als sich einmal all seine Sorgen und Ängste von der Seele zu reden.