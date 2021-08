Wenn es um Augenbrauen geht, dann gibt’s mittlerweile unzählige Trends und auch so einige Produkte für das perfekte Styling.

Doch welche eigenen sich am besten? Wir haben euch unsere absoluten Favorites rausgesucht!

1. Der Kabuki Brow Styler von Dior

Mit Augenbrauenstiften lässt sich ziemlich viel machen und euer Gesicht richtig gut betonen. Je nach Anlass könnt ihr euch mit der Intensität der Farbe spielen und eure Augenbrauen mehr oder weniger betonen. Intensiver wird die Farbe dann, wenn ihr den Stift etwas fester aufdrückt. Ein aktueller Trend für perfekt gestylte Brauen, der auf TikTok gerade voll abgefeiert wird, sind sogenannte “ZigZag-Brows”. Wir haben den Trend bereits für euch getestet und dafür den Kabuki Brow Styler von Dior verwendet. Erhältlich für rund 32 Euro zum Beispiel bei Marionnaud – in vier verschiedenen Farben. Die dreieckige Spitze des Augebrauenstifts eignet sich perfekt dafür, um feine Linien zu ziehen. Mit dem Kabuki-Pinsel lässt sich die Farbe außerdem perfekt verblenden.

Und so geht’s:

2. Augenbrauen Styling Gel von RefectoCil

Augenbrauen brauchen das perfekte Finish – Unser Tipp: Verwendet einfach Styling Gel. Das könnt ihr sowohl nach dem Augenbrauenstift als auch ganz ohne vorheriges Styling auftragen. Das Gel bringt die Brauen in Form und bändigt kleine Härchen, die nicht so wollen, wie ihr euch das vorstellt. Unser Favorit: Das Styling Gel von RefectoCil. Erhältlich zum Beispiel bei parfumdreams.at für rund 12 Euro.

3. Growth Serum von M2 Beauté

Euch sind eure Augenbrauen zu schmal oder ihr wollt einfach etwas dichtere Brauen? Mit einem Growth Serum könnt ihr sie zum Wachsen bekommen. Unser Favorite: Das M2 Beauté Eyebrow Renewing Serum, bei Zalando aktuell im Angebot für rund 95 Euro erhältlich. Es stärkt und verdichtet die Brauen zugleich.

4. Augenbrauen-Färbeset von BeautyLash

Wer top gestylte Augenbrauen will, der muss nicht extra in einen Beautysalon, sondern kann sie auch selbst färben. Richtig easy funktioniert das zum Beispiel mit den DIY-Färbesets von BeautyLash. In nur wenigen Minuten betont ihr damit eure Augenbrauen. Die Farbe ist wisch- und wasserfest und hält bis zu sechs Wochen! Erhältlich für rund 9 Euro zum Beispiel bei dm.

5. Der Brow Styler von Benefit

Wenn es ums Brauen-Styling geht, dann ist der Brow Styler von Benefit unser absoluter Favorit! Der doppelseitige Stift besteht aus einem wasserfesten Wachsstift zum Formen und Definieren der Brauen und einem losen Puder am anderen Ende. Damit lassen sich die Augenbrauen Auffüllen. Das Puder bröselt nicht und sorgt für einen richtig natürlichen Look. Erhältlich in verschiedenen Nuance, zum Beispiel bei Douglas für rund 38 Euro.

6. Brow Lifting

Um morgens Zeit zu sparen und schon nach dem Aufstehen perfekt gestylte Brauen zu haben, gönnt euch doch einfach mal ein professionelles Lifting. Mit einer speziellen Technik werden die Härchen dabei in Form gebracht. Der Look hält bis zu sechs Wochen und das Ergebnis sieht dabei super natürlich aus. Bei Brows & More im Salon Babetown kostet ein Brauenliting inklusive färben und zupfen etwa 65 Euro.