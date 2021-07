Auf TikTok gibt es wiedermal einen neuen Fashion- und Styling-Trend. Dieser scheint jetzt die Antwort auf den langen Corona-Winter zu sein. Die sogenannten “Coconut-Girls” kleiden sich im sommerlichen Surfer-Style, faken Sommersprossen und lieben… *Trommelwirbel*… Hibiskusblüten!

Vor allem die Gen Z (zwischen 1995 und 2010 Geborene) fährt voll auf diesen Trend ab.

Nach E-Girls und VSCO Girls kommen jetzt die “Coconut-Girls”

Auf TikTok, der Lieblingsplattform der Generation Z, gibt es wieder eine neue Fashion-Bewegung. Nach der eher düsteren E-Girls-Ästhetik erwartet uns jetzt das absolute Gegenteil: Die sogenannten Coconut-Girls mögen es bunt und glitzernd! Ziel ist es, auszusehen wie ein Surfer Girl, das direkt vom Strand kommt.

Surfer-Look im Stil der 2000er-Jahre

Und es wäre nicht die Gen Z, wenn die Inspiration des Styles nicht aus den frühen 2000er-Jahren stammen würde. Daraus, dass sie die 2000er lieben, machen viele Gen Zler auf TikTok absolut kein Geheimnis. Was bei den Millennials (zwischen 1981 und 1996 Geborene) oftmals zu Unverständnis führt… aber das ist ein anderes Thema. Wir sagen nur Seitenscheitel und Skinny Jeans. 😉

Glitzerdelfin und Hibiskusblüten

Aber was genau trägt nun ein Coconut-Girl? Um im Trend zu sein, sollte man eine Vorliebe für grafischen Motive und hawaiianische Prints haben. Besonders gern gesehen werden Delfine und Hibiskusblüten. Also am besten ihr sucht euch ein Neckholder- oder Crop-Top mit dutzenden Blüten darauf. Das Top kann mit einem farbigen Rock kombiniert werden. Falls ihr jetzt fragt: Wird das Ganze dann nicht zu bunt? Falsch gedacht, bei den Coconut-Girls gibt es kein zu viel! Auf TikTok werden alle möglichen Farben des Regenbogens miteinander kombiniert.

Das Styling eines Coconut-Girls

Auch das Styling steht ganz im Zeichen des Strandlooks. Dazu gehören ins Haar geflochtene Zöpfe, eine sommerliche Bräune und auch Sommersprossen werden sehr gerne gesehen. Übrigens sind Hibiskusblüten nicht nur auf der Kleidung nett anzusehen, ein Kokosnuss-Mädchen kann sich diese sogar ins Gesicht schminken. Zumindest, wenn es nach TikTok geht. Dort wird außerdem in unzähligen Videos gezeigt, wie man sich im typischen Coconut-Look schminkt und stylt!

Alles in allem strahlt das Coconut-Girl eine unbeschwerte und optimistische Art aus, die uns sehr gefällt. Also nachstylen erwünscht! Solltest du noch mehr Inspiration brauchen, kannst du dir den Film “Aquamarine” (2006) oder “Surfer Girls” (2000) anschauen.

Viel Spaß beim Nachstylen!