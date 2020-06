View this post on Instagram

Nervenkitzel mal anders! 🔥 In der 6-teiligen Reality-Show „Just Tattoo Of Us“ lautet die oberste Regel: Alles ist erlaubt. Denn hier suchen die Kandidaten ein Tattoo für eine ihnen nahestehende Person aus – egal welches und egal wo. Das Gegenüber hat kein Mitspracherecht, hat keine Ahnung, was ausgesucht wurde, kann keinen Rückzieher machen und – das Tattoo wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. 😮 Dennoch sollte das Tattoo wohl überlegt sein! Denn, wer eines aussucht, der bekommt von dieser Person auch selber eines verewigt. 😄 Mike Heiter und Elena Miras moderieren die neue TVNOW-Serie – Start ist am 3. August! 🎉 ➡️ Alle Infos zum neuen Format findet ihr via Link in unserer Bio @rtl_exclusiv #tvnow #justtattooofus #tattoo #tattoos #realityshow #serie #tvshow @elena_miras @mikeheiter13©️TVNOW