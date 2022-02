Was wir schon lange geahnt haben, macht Pete Davidson jetzt endlich offiziell. Denn nach monatelangem Flirten, einem gemeinsamen Urlaub und Instagram-Fotos nennt Pete Davidson seine Flamme Kim Kardashian jetzt öffentlich seine „Freundin“.

Wurde irgendwie auch Zeit, oder?

Pete Davidson erzählt von „Freundin“ Kim Kardashian

Bei einem Interview zu seiner neuen Super Bowl Werbung wurde Pete Davidson nach seinen Freizeitplänen und seiner Beziehung zu Social Media gefragt. Was wie eine eher beiläufige Frage in einem Interview klingt, sorgt jetzt jedoch für Schlagzeilen.

Denn in Petes Antwort versteckt sich ein lange geheim gehaltener Beziehungsstatus. „Ich habe nicht wirklich Instagram – ich habe weder Instagram noch Twitter oder irgendetwas von diesem Zeug. Der Großteil meines täglichen Lebens besteht also darin, in ein Auto zu steigen und zu einem Set zu kommen“, erklärt Davidson. „Wenn ich frei habe, hänge ich entweder mit meinen Freunden ab oder chille drinnen mit meiner Freundin. Ich mache also nicht viel.“

Da ist sie also, die offizielle Bestätigung. Denn mit „Freundin“ verweist Davidson auf Kim Kardashian, mit der er in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen wurde und so für ordentlich Medienrummel sorgte.

Monatelange Dating-Gerüchte

Begonnen hat die Romanze der beiden übrigens vergangenen Oktober. Denn damals wurden die beiden, die davor schon jahrelang befreundet waren, bei einem Ausflug auf einer Halloween-Tour gesichtet – und zwar händchenhaltend. Kim moderierte kurz davor eine Folge von „Saturday Night Live“, in der Pete mitspielt. Während eines Sketches kam es sogar zu einem Kuss der beiden.

Was zunächst noch heftig dementiert wurde, entwickelte sich im Laufe der darauffolgenden Wochen mehr und mehr zu einer öffentlichen Beziehung. Denn immer wieder wurden die beiden von Paparazzi gesichtet. Auch Petes Geburtstag feierte Kim mit ihm – und Petes Idol Flavor Flav, der ihm eine seiner legendären Uhren-Ketten schenkte. Erst im Jänner wurden die beiden dann auch bei einem gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas gesichtet.

Öffentlicher Streit zwischen „Ye“ und Kim

Doch für das Paar ist es in der Öffentlichkeit auch immer wieder schwierig. Denn während die beiden turteln, feuert Kims Ex Kanye „Ye“ West immer wieder gegen die beiden und sorgt für öffentliche Schlammschlachten. So wirft er Kim etwa vor, nicht genug an der Erziehung seiner Kinder beteiligt zu sein und kein Mitspracherecht bei Norths TikTok-Account zu haben.

Kritik, die so heftig wurde, dass Kim erst vor Kurzem ein Statement veröffentlichte „Kanyes ständige Angriffe auf mich in Interviews und in den sozialen Medien sind tatsächlich verletzender als jedes TikTok, das North machen könnte“, schreibt sie darin.

Doch obwohl Ye selbst mittlerweile in einer Beziehung mit Julia Fox ist, stichelt er immer wieder gegen Kim und Pete. Erst kürzlich erwähnte er Pete auch in seinem neuen Song „Eazy“, in dem es eigentlich um einen Autounfall geht, den Ye überlebte. „Gott hat mich vor dem Unfall gerettet, nur, damit ich Pete Davidson in den Arsch treten kann.“, rappt er darin. Sieht also eher nicht so aus, als würden die vier demnächst auf ein Doppeldate gehen.