Tom Holland und Zendaya wagen offenbar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Denn die beiden haben sich jetzt ihr erstes gemeinsames Haus in London gekauft.

Bis die Renovierungsarbeiten allerdings vollendet sind, dauert es noch ein wenig.

Zendaya und Tom Holland kaufen zusammen ein Haus

Erst im Juli letzten Jahres bestätigten die beiden ihre Beziehung. Doch sie kennen sich schon seit 2016 durch die Dreharbeiten zu „Spider-Man: Homecoming“. Jetzt geht das Paar offenbar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Denn Hollywoods „Favorite Couple“ hat sich gemeinsam ein Haus gekauft. Das Haus befindet sich im Südwesten Londons und soll stolze drei Millionen Pfund, umgerechnet rund dreieinhalb Millionen Euro, gekostet haben. „Sie sind überglücklich über die Immobilie und ihr erstes gemeinsames Haus“, verriet eine Quelle dem Mirror. „Sie sind sehr verliebt und wollten, dass ihr erstes Haus in London steht, wo Tom aufgewachsen ist“, so die Quelle gegenüber dem Mirror.

Nicht nur der „Spider-Man“-Darsteller und die „Euphoria“-Darstellerin freuen sich, sondern auch die in Richmond lebenden Personen sind aufgeregt. „Jetzt, wo Tom und Zendaya sich hier niedergelassen haben, herrscht in Richmond definitiv Aufregung“, so ein weiterer Insider.

Die Renovierungsarbeiten haben es in sich

Bis die beiden in das Haus einziehen, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Denn davor müssen noch einige Sicherheitsvorkehrungen und Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. „Tom hat deutlich gemacht, dass er Hightech-Sicherheitsvorkehrungen rund um das Haus haben möchte, angefangen mit einem acht Fuß hohen Sicherheitstor an der Einfahrt“, erzählt einer der Insider weiter.

Außerdem sind ein Fitnessraum, ein Kinoraum und eine Männerhöhle für Tom (was damit auch immer gemeint ist) geplant. Der Plan sei es, dass sie nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wahrscheinlich im Spätsommer einziehen werden.