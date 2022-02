Eine junge Frau aus Kanada bemerkt plötzlich unfassbar viel Dreck in ihrem Auto und wundert sich, woher dieser kommt. Dann der Schock: ein Nackter ist in ihrem Kofferraum. Ganze drei Tage soll der Obdachlose in ihrem Auto gelebt haben.

Auf TikTok teilte die junge Frau Szenen, die sie wohl nie wieder vergessen wird.

Frau entdeckt obdachlosen Mann im Kofferraum

Jeder, der schon mal einen nackten Mann in seinem Kofferraum entdeckt hat, hebt die Hand… eine Frau in Kanada jetzt so:

via GIPHY

Was im ersten Moment nach einem skurrilen Scherz klingt, ist für Bethany Coker wahrscheinlich der verrückteste Moment ihres Lebens. Alles begann, als der jungen Frau aus Kanada auffiel, dass der Fahrersitz ihres Autos extrem verschmutzt war. Sie vermutet, dass jemand in ihr Auto eingebrochen und die Nacht auf ihrem Beifahrersitz verbracht hat.

Ohne weiter darüber nachzudenken, dampfte und säuberte sie ihren Sitz und ließ sie Sache wieder gut sein. Drei Tage später bemerkte sie, dass die Fenster ihres Autos beschlagen waren. Bethany war misstrauisch und stieg in ihr Auto, als sie plötzlich eine ruhige Stimme hörte, die „Hey“ sagte.

Und an dieser Stelle sollten wir noch erwähnen, dass der Mann, der sie da in ihrem Auto begrüßte, obendrein auch noch nackt unterwegs war. Der Obdachlose war offenbar auf der Suche nach einer zumindest vorübergehenden Behausung. Die mehr als skurrile Situation hielt die Frau in einem Video fest.

Video geht viral

„Erst dachte ich, jemand will mich hier nur verarschen. Als ich dann realisiert habe, was passiert, habe ich schnell mein Handy rausgeholt und aufgenommen“, erzählt Bethany auf TikTok. Das Video – sowie eine Reihe an nachfolgenden Clips zu dem Vorfall – veröffentlicht Bethany dann auf der Plattform TikTok. Die Videos haben inzwischen Millionen Userinnen und User gesehen. Diese scheinen ebenso fassungslos wie Bethany. Eine Userin schreibt zum Beispiel: „WTF, wie kann das passieren und wie konntest du so ruhig bleiben?“.

In einem der nachfolgenden Videos erklärt sie dann ihren Followern: „Ihr habt mich gefragt, wieso ich so ruhig geblieben bin…nun ja…ich war alles andere als ruhig. Ich hatte beinahe einen hysterischen Anfall„. Sie habe den Clip nur gekürzt, und deshalb so „gefasst“ gewirkt. Ein längeres Video – also inklusive verwackelte Sequenzen – und eine ausführliche Erklärung zu dem Vorfall gibt’s hier:

Polizei bittet Mann aus dem Fahrzeug

Die Geschichte ging übrigens so aus, dass Bethany die Polizei rief. Die Beamten unterstützte den Nackten kurz darauf, wieder aus dem Kofferraum herauszukommen. Allerdings nicht ohne ihn zuerst eine Hose anziehen zu lassen. Der Mann soll tatsächlich drei Tage lang in dem Auto ausgeharrt haben, so die Ermittlungen.

Was ihn dazu veranlasste, ausgerechnet Bethanys Kofferraum auszuwählen? Man kann nur mutmaßen. Aber was lehrt uns die Geschichte der jungen Frau? Bei unerklärlichen Schlamm-Spuren sollten man vielleicht auch mal einen Blick in den Kofferraum werfen!