Mehrere Jahre lang lebten die Zwillinge Karissa und Kristina Shannon unter einem Dach mit Playboy-Gründer Hugh Hefner. Jetzt erheben die mittlerweile 32-Jährigen schwere Vorwürfe gegen den verstorbenen Magazin-Gründer. Im Alter von 19 Jahren soll Karissa ein Baby von dem damals 83-Jährigen abgetrieben haben.

Sie wollen nun Klage gegen das Männermagazin einreichen.

Playboy-Zwillinge erheben schwere Vorwürfe gegen Hugh Hefner

Lange ist es her, als noch zahlreiche Models darum gekämpft haben, in die Playboy Mansion zu Hugh Hefner zu ziehen. Damals bedeutete ein Einzug in die Villa ein luxuriöses Leben in Saus und Braus. Doch das Image des Bunny-Imperiums bröckelt schon lange!

Tatsächlich wollen die Anschuldigungen gegen den 2017 verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner nicht abreißen. Die Zwillinge Karissa und Kristina Shannon waren gerade erst volljährig, als sie zu Hugh Hefner in die Playboy-Mansion zogen. Für die beiden begann damals eine äußerst verstörende Zeit, wie sie selbst sagen.

„Sex war gruselig und eklig“

Die Zeit in der Playboy-Mansion war ein Albtraum, schildern Kristina und Karissa Shannon im Interview mit der britischen Zeitung The Mirror. „Hef hat sich benommen, als würde er dich besitzen. Wenn wir seine Regeln brachen, haben uns sechs Wachen in unsere Zimmer geschleppt und uns nicht mehr hinaus gelassen.“ Hefner habe „junge, verletzliche Mädchen wie uns, ausgebeutet“, schildern sie weiter. „Er hat uns die Welt versprochen, hielt uns dann aber in seiner Villa gefangen.“

Auch der erste Sex mit Hef war für die Schwestern eher ein Albtraum. „Es war gruselig und eklig. Wir fühlten uns schmutzig, angewidert, als ob unsere Körper nicht unsere eigenen wären“, erzählt Karissa gegenüber The Mirror. Das lag wohl auch vor allem daran, dass Hef sie zuvor ins Schlafzimmer gelockt und ihnen angeblich Drogen eingeflößt habe.

Karissa ließ „Kind des Teufels“ abtreiben

Karissa Shannon erinnert sich im Gespräch mit The Mirror auch an die wohl schlimmste Erfahrung in der Bunny-Villa. Als sie herausfand, dass sie ungewollt von dem damals 83-Jährigen schwanger wurde, habe sie sich gefühlt, „als würde sie das Kind des Teufels austragen„. Die 32-Jährige verrät heute, dass sie damals eine Abtreibung durchführte, ohne dass Hefner je davon erfuhr. Die Schwangerschaft sei erst durch Zufall ans Licht gekommen, weil sie sich 2009 einer von Hefner bezahlten Brustvergrößerung unterziehen wollte und dafür einen Bluttest machen musste.

„Ich hatte mit niemand anderem Sex, also kann es nur sein Baby gewesen sein. Ich wollte es einfach so schnell wie möglich loswerden“, so die heute 32-Jährige im Interview. Karissa verrät auch, dass sie sich damals vor ihrem eigenen Körper „geekelt“ habe. Sie hatte das Gefühl, einen „Alien“ im Bauch zu tragen.

Zwillinge wollen Klage einreichen

Heftige Vorwürfe des ehemaligen Playboy-Models gegen Hefner – aber auf Worte folgen nun auch Taten. Karissa und Kristina wollen die Ereignisse nicht mehr so stehen lassen: Die beiden Schwestern planen, das Männermagazin Playboy wegen seelischer Belastung und Traumata zu verklagen.

„Wir nehmen kein Blatt mehr vor den Mund, weil wir wollen, dass die Leute erfahren, wer er [Hugh] wirklich war und was hinter verschlossenen Türen vor sich ging“, so die Zwillinge.