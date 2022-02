Das Baby ist da! Kylie Jenner und ihr Freund Travis Scott sind wieder Eltern geworden. Die 24-Jährige gab die frohe Botschaft jetzt auf Instagram bekannt. Dabei verriet sie auch gleich das Geburtsdatum und das Geschlecht des Babys.

Töchterchen Stormi hat einen kleinen Bruder bekommen.

Baby von Kylie Jenner und Travis Scott ist da

Große Freude im Hause Jenner-Kardashian: Beauty-Milliardärin Kylie Jenner und Rapper Travis Scott sind nach Töchterchen Stormi zum zweiten Mal Eltern geworden. Das gab die Unternehmerin jetzt selbst bekannt! Auf Instagram teilt die 24-Jährige dazu ein rührendes Foto.

Bild: @kyliejenner / Instagram

Der „Keeping Up with the Kardashians“-Star postete ein süßes Schwarz-Weiß-Bild mit einem Händchen des Babys. Kylie betitelt das Foto mit dem Geburtsdatum ihres Babys: „2/2/22“, schreibt die glückliche Mama zu dem Posting. Am 2. Februar 2022 erblickte ihr Kind also das Licht der Welt.

Es ist ein Junge

Ein blaues Herz dürfte wohl darauf hinweisen, dass es ein Junge ist, den Namen des Babys verrieten die Eltern allerdings noch nicht. Ein Sprecher von Kylie bestätigte aber dem „People“-Magazin, dass das Paar einen Jungen zur der Welt gebracht hat.

Innerhalb kürzester Zeit sammeln sich unzählige Glückwünsche unter dem Beitrag. Allen voran natürlich der stolze Papa. Travis Scott hinterlässt viele Herz-Emojis unter dem Post. Bei wem die Freude ebenfalls riesig ist: Khloé, Kim und Kourtney Kardashian. Die Schwestern der Erneut-Mama posten in den Kommentaren blaue Herzchen. „Das Leben einer Zweifach-Mama“, schreibt ihre ältere Schwester Kourtney.

Bild: @kyliejenner / Instagram

Aber für Kylie gibt es nicht nur online Glückwünsche. Wie die Unternehmerin in ihrer Story postet, trafen bereits mehrere wunderschöne Blumensträuße bei ihr zu Hause ein.

Seit 2017 ein Paar

Kylie Jenner und Travis Scott waren von 2017 bis 2019 ein Paar, im Februar 2018 kam Tochter Stormi zur Welt. Nach einer Trennung, fanden sie 2020 wieder zueinander. Im September 2021 verkündete die Beauty-Millionärin dann, dass sie erneut ein Kind erwartet. Damals teilte sie einen emotionalen Clip, in dem sie unter anderem einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält und ihren Bauch zeigt. Nun können Kylie und Travis endlich ihr zweites Kind in den Armen halten. Wir wünschen den frischgebackenen Zweifach-Eltern alles Gute!!