Weil sie auf einer Reise nach Venedig einige Goodies abstauben wollte, beschloss Fran Starkey eine Verlobung vorzutäuschen. Mit einem günstig gekauften Ring gab sie vor, frisch verlobt zu sein.

Ihr Trick hat tatsächlich funktioniert.

Fake-Verlobung führt zu kostenlosen Drinks

Jaja, schon klar. Eine Verlobung ist für viele einer der wichtigsten Meilensteine einer Beziehung und der ultimative Liebesbeweis. Aber ganz ehrlich: Am schönsten ist es doch, wenn man anderen von der Verlobung erzählen kann und dafür ganz viele Umarmungen, Freudensprünge und im Idealfall eine Verlobungsparty bekommt.

Das dachte sich zumindest die TikTokerin Fran Starkey. Sie wollte jedoch nicht erst warten, bis jemand vor ihr auf die Knie geht, um die Vorteile einer Verlobung zu nutzen. Stattdessen erfindet sie einfach einen Antrag, kauft sich einen Ring auf ebay und trägt diesen auf ihrer Reise nach Venedig. Ihr Ziel: So viele Goodies wie möglich abstauben.

Bei ihrem Mädelstrip mit einer Freundin erzählt sie deshalb jedem, dass sie frisch verlobt ist. Und der Trick funktioniert tatsächlich. Denn ihr drei Euro teurer Ring rentiert sich schnell. Wie sie in einem TikTok-Video zeigt, wollen scheinbar alle Frans Verlobung mit ihr feiern.

Sie bekommt etwa gleich im Flugzeug kostenlosen Champagner. Bei einer Gondelfahrt durch Venedig muss „die Braut“ außerdem nicht bezahlen. In einem Lokal erhielt sie zur Feier sogar kostenlose Drinks, die ein Mann ihnen sponserte.

Ist das der neue Hack für Goodies?

Wenn man den Kommentaren unter Frans Video glaubt, ist sie mit diesem Trick übrigens absolut nicht alleine. Denn viele schreiben, dass sie ähnliche Taktiken seit Jahren verwenden, um Vergünstigungen zu bekommen. So schreibt eine Nutzerin etwa: „Ganz egal, wo ich hinfahre, ich sage immer, dass mein Partner und ich Jahrestag haben. So bekomme ich fast immer Zimmer-Upgrades und gratis Drinks!“ Andere berichten außerdem, dass sie in Lokalen ihren Geburtstag vortäuschen.

Für viele ist Frans Video aber auch eine Inspiration. Denn unter dem Video, das mittlerweile mehr als 390.000 Mal angesehen wurde, kommentieren sie, dass sie diesen Trick auf ihrer nächsten Reise unbedingt ausprobieren wollen.

Also wer weiß, vielleicht ist das ja der nächste Hack, um einige Goodies abzustauben. Aber nur ein kleiner Tipp zum Schluss: Überlegt euch vorab unbedingt eine Geschichte; also wie der Antrag ablief und vor allem, wie euer Verlobter heißt – das könnte sonst ganz schnell ganz schön peinlich werden.