Noch bis Sonntag, den 12. September, werden die 78. Internationalen Filmfestspiele in Venedig 2021 veranstaltet. Neben den Auszeichnungen begeistern uns – wie soll es auch anders sein – vor allem auch die Looks der Stars auf dem roten Teppich.

Hier sind unsere sieben persönlichen Lieblingslooks.

Das waren die schönsten Fashion-Moments in Venedig 2021

Lange ist es her, dass große Veranstaltungen wie die Filmfestspiele in Venedig stattfinden durften. Jetzt ist es endlich so weit und auf dem roten Teppich macht sich die Freude am Filmfestival vor allen am modischen Enthusiasmus der Stars bemerkbar. Eine elegante Robe übertraf die nächste und es waren so einige coole und absolut stylische Looks dabei – vor allem von diesen hier müssen wir einfach schwärmen:

1. Zendaya in Bottega Veneta

Mit ihrer quirligen Art und ihrem Sinn für Fashion legte Zendaya eigentlich die ganze Woche einen Fashion-Moment nach dem anderen hin. Wir konnten uns fast nicht entscheiden, welcher denn nun am schönsten ist. Aber dieses hautenge, pflaumenfarbene Shirt Dress von Bottega Veneta, das sie bei der Filmpremiere von Dune trug, ist das i-Tüpfelchen all ihrer Venedig-Looks.

Bild: Kristy Sparow / Getty Images Entertainment

2. Timothee Chalamet in Haider Ackermann

Timothee Chalemet überzeugt styletechnisch einfach immer wieder auf dem roten Teppich. Dieses Mal warf er sich in einen schwarzen Glitzeranzug aus Pailletten von Haider Ackermann. Wer sagt, dass sich nicht auch Männer von Kopf bis Fuß in Pailletten stylen und damit das Publikum niederglitzern dürfen? Richtig, niemand! Also wir lieben den Anzug!

Bild: Pascal Le Segretain / Getty Images Entertainment

3. Bianca Brandolini in Giambattista Valli

In einer fließenden orangefarbenen Robe mit bodenlangem Cape von Giambattista Valli schreitete die italienische Schauspielerin Bianca Brandolini bei der Filmpremiere von “Dune” über den roten Teppich und bekam dafür mehr als nur einen bewundernden Blick. Auch unseren! Denn wir haben uns in ihren Look verliebt.

4. Anya Taylor-Joy in Dice Kayek

Orange scheint offenbar zur Farbe des Statements zu werden. Fest steht, dass die “Queens Gambit”-Darstellerin Anya Taylor-Joy das knallige orangefarbene Kleid von Dice Kayek mit den Raffungen am Saum mit ikonischem roten Lippenstift und orangefarbenen Pantoletten perfekt in Szene setzt.

6. Rebecca Ferguson in Dior

Wenn es um wallende und fließende Roben geht, enttäuscht Dior einfach nie. Das dachte sich wohl auch die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson und strahlte in dem Nude-farbenen Tüllkleid mit riesiger Blüte auf dem roten Teppich.

7. Maria Carla Boscono in Vintage von Jean-Paul Gaultier

In einem dunkelroten Vintage-Kleid von Jean-Paul Gaultier erschien das italienische Model Maria Carla Boscono auf dem roten Teppich der Festspiele. Wieso etwas ganz Neues tragen, wenn auch Fashion-Archive die perfekten ikonischen Pieces bereithalten? We love the look!