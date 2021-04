Das Warten auf die neue TVNOW-Dating-Show “Princess Charming” hat endlich ein Ende. Denn der offizielle Starttermin der lesbischen Version von “Prince Charming” steht jetzt fest.

Der TV-Sender hat den Start der Dating-Show endlich verraten – und wir müssen nicht mehr lange auf die ersten Folgen warten!

Start von “Princess Charming” endlich fix

Great News! Bald können wir die nächste bunte Dating-Show bingen. TVNOW hat jetzt nämlich das Startdatum von “Princess Charming” bekannt gegeben. Ab 25. Mai geht’s los! Dann macht sich Irina Schlauch als erste lesbische Kandidatin auf die Suche nach der großen Liebe. Später sollen die Folgen dann auch auf VOX zu sehen sein.

Ursprünglich war “Princess Charming” als bisexuelle Version geplant. TVNOW entschied sich dann aber dazu, das Konzept nochmal zu überarbeiten und zeigt jetzt die erste lesbische Dating-Show in Deutschland.

Wer ist Irina Schlauch?

Als allererste Princess sucht Irina Schlauch unter 20 attraktiven Singlefrauen nach der wahren Liebe. „Ich freue mich, dass wir den Zuschauer:innen einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können“, so die 30-Jährige. Die Dreharbeiten von Irinas Liebesreise auf Kreta sind beendet – jetzt dürfen sich die Streamer auf neun Folgen des TVNOW-Originals und eine Wiedersehensfolge freuen.

Von ihrer außergewöhnlichen Zeit in Griechenland ist die Rechtsanwältin aus Köln noch immer überwältigt: „Meine Reise als ‚Princess Charming‘ war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und auch neue Seiten an mir entdeckt. Ich hatte traumhaft schöne Dates wie eine Bulli-Fahrt über die Insel mit romantischem Sonnenuntergang, aber auch Action kam bei einer Quad-Tour oder Stand-Up-Paddling nicht zu kurz. Die erste Staffel von ‚Princess Charming‘ bietet Unterhaltung, Romantik und einige Überraschungsmomente.“, so die 30-Jährige. Wir sind schon gespannt, ob Irina ihre große Liebe finden wird!

Ab 25. Mai geht jeden Dienstag eine neue Folge auf TVNOW online – später ist „Princess Charming“ auch bei VOX zu sehen.