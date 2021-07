Während die einen in Beziehungen recht locker sind und es genießen, hin und wieder Zeit für sich zu haben, neigen die anderen dazu, extrem anhänglich zu werden und kaum noch eine freie Minute ohne den Partner verbringen zu können.

Dabei spielt vor allem das Sternzeichen eine Rolle. Diese drei Tierkreiszeichen sind besonders anhänglich:

Fische

Fische gehören zu den romantischsten und emotionalsten Sternzeichen. Sie lieben ihrer Partner von ganzem Herzen und verlangen von ihm unglaublich viel Nähe. Das kann oftmals aber auch in eine negative Richtung umschwenken. Denn wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, dann werden sie schnell misstrauisch und schauen auch gerne mal auf das Handy ihres Partners oder durchstöbern den Laptop. Fische wollen ständig die Kontrolle über alles haben und neigen dann dazu, Dinge zu tun, die absolut nicht in Ordnung sind. So vergraulen sie ihren Partner, anstatt eine harmonische Bindung aufzubauen.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den Sternzeichen, die in Beziehungen vergessen, auf sich selbst zu schauen und auch mal Me-Time zu genießen. Stattdessen will er am liebsten jeden Tag mit seinem Partner verbringen und wird in Beziehung sehr schnell anhänglich. Nicht jeder kommt mit so viel Nähe zurecht, weshalb leider die meisten Beziehungen des Krebses scheitern. Um eine funktionierende Partnerschaft zu führen, sollte dieses Sternzeichen lernen, auch mal loszulassen und dem anderen etwas Freiraum zu geben. Gleichzeitig kommt so auch wieder mehr Prickeln und Leidenschaft in die Beziehung.

Wassermann

Der Wassermann neigt dazu, seinen Partner zu kontrollieren. Eigentlich will er ihn in jeder Lebenslage unterstützen, doch dabei kann er auch ordentlich übertreiben. Sein Partner fühlt sich stattdessen sehr oft eingeengt und unterdrückt und sucht seinen Freiraum. Eigentlich meint es der Wassermann mit seinem Verhalten nur gut, denn er hat unglaublich viel Liebe zu geben. Dabei merkt er leider nicht, dass das für den Partner schnell mal zu viel werden kann. Lieber einen Gang zurückschalten und die Sache langsam angehen!