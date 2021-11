Zur schönsten Zeit des Jahres gehört natürlich auch ein vorweihnachtlicher Countdown, um sich die Vorfreude auf Weihnachten zu versüßen. Was ist da besser, als ein Beauty-Adventskalender, mit dem wir uns gleich im doppelten Sinn etwas Gutes tun. Auch heuer ist die Auswahl mal wieder einfach nur – excuse our language – verdammt geil!

Wir haben euch unsere Favoriten rausgesucht, mit denen die Zeit vor Weihnachten garantiert noch schöner wird:

Benefit

Benefit-Fans aufgepasst! Wer auf die Beauty-Produkte dieser Brand steht, die vor allem für ihre Brow-Products bekannt ist, der sollte sich diesen Adventskalender auf keinen Fall entgehen lassen. Allerdings enthält er „nur“ 12 Produkte in perfekter Handtaschen-Größen. Doch die zählen zu den absoluten Highlights der Benefit-Range. Erhältlich für circa 70 Euro online oder zum Beispiel bei Douglas.

Cosmeterie

Der Cosmeterie Beauty-Adventskalender besteht aus 24 wunderschönen Überraschungen, die in der Cosmeterie Weihnachtswerkstatt liebevoll verpackt wurden. In jedem kleinen Stoffsäckchen – die übrigens umweltfreundlich und wiederverwendbar sind – verbirgt sich ein wahrer Beauty-Schatz, der von Experten ausgesucht wurde. Welche Produkte es genau sind, bleibt bis zum Auspacken ein Geheimnis, denn es soll ja schließlich bis zur letzten Sekunde spannend bleiben.

So viel jedoch schon vorweg: Dieser Beauty-Adventskalender beinhaltet einen Mix aus Originalgröße und Luxussamples von Top-Beautymarken! Er hat einen Wert von über 290 Euro, kostet aber nur 79,99 Euro und ist ab sofort exklusiv bei Cosmeterie erhältlich. Wer ihn will, muss streng sein, denn der Kalender ist streng limitiert.

Mit etwas Glück staubt ihr den Kalender aber einfach beim aktuellen Cosmeterie-Instagram-Gewinnspiel ab:

Jo Malone

Wir können uns nichts Schöneres vorstellen, als die Vorweihnachtszeit mit den unbeschreiblich guten Düften von Jo Malone zu genießen! Wie gut, dass es einen Jo Malone-Adventskalender gibt. Untergebracht in einem wiederverwendbaren Design, welches wieder nachgefüllt werden kann, enthält er 24 duftende Favoriten, als Geschenk für sich selbst oder um jemand Besonderes zu verwöhnen. Streng limitiert für rund 385 Euro im Online-Shop oder bei Douglas erhältlich.

Bild: Jo Malone

Lush

Auch von Lush gibt’s dieses Jahr einen super-cuten Adventskalender, der nicht nur hübsch aussieht und richtig gut duftet, sondern auch noch jede Menge tolle Produkte enthält. Er wird in Großbritannien in Handarbeit produziert und besteht aus wiederverwendbarer und recycelbarer Verpackung. Er enthält gleich 25!!! vegane Produkte aus verschiedenen Produktkategorien, darunter Bestseller, vier Retro-Produkte sowie drei exklusive Produkte. Mit von der Partie sind vier Retro-Produkte aus vergangenen Weihnachtskollektionen, sowie weitere sechs Produkte, die exklusiv im Lush Adventkalender erhältlich sind. Erhältlich für 235 Euro bei Lush.

Rituals

Einen „goldenen Countdown“ für Weihnachten gibt’s mit dem Beauty-Adventskalender von Rituals. Und das in gleich mehreren Ausführungen – entweder als 2D oder 3D Kalender – mit 24 luxuriösen Geschenken aus den Bereichen Bodycare, Living & Fragrances. Erhältlich ab 59,99 in den Rituals Stores und im Online-Shop.

Body Shop

Den Adventskalender von Body Shop gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, die alle 24 tolle Produkte enthalten – die beiden großen sogar 25! Vor allem die Liebe zum Detail sticht bei diesem Beauty-Kalender sofort ins Auge. Durch sein festliches Design ist der Body Shop Adventskalender gleichzeitig auch ein festliches Deko-Element für die Vorweihnachtszeit. Erhältlich ab 59 Euro im Online-Shop oder in den Stores.

Catrice

Der Beauty-Adventskalender von Catrice enthält nicht nur 24 coole Beauty-Produkte, sondern kommt außerdem in der DIY-Variante. Das heißt, ihr bastelt ihn selbst – er eignet sich deshalb auch perfekt als Geschenk! In dem Set sind kleine Säckchen, Sticker mit Zahlen drauf und natürlich tolle Beauty-Produkte enthalten. Mithilfe einer Anleitung befüllt und verpackt ihr den Kalender selbst. Die vier verschiedenen Versionen des CATRICE Advent Calendar DIY kommen in unterschiedlichen Farben, mit jeweils leicht variierenden Inhalt. In jedem Kalender befinden sich vier Limited Edition Produkte im goldenen Christmas-Look. Insgesamt sind im CATRICE Advent Calendar DIY Beauty-Must-haves im Wert von über 100 Euro versteckt Für rund 35 Euro im Online-Shop erhältlich.

Bild: Catrice / cosnova

Kiehl’s

Auch Kiehl’s bringt uns heuer wieder mit einem Adventskalender in Weihnachtsstimmung. Darin enthalten: 24 unserer Lieblingsprodukte der Marke – in einer nachhaltigen, komplett recycelbaren Verpackung. Und auch optisch begeistert der limitierte Kalender: Er wurde von der Künstlerin Marylou Faure designt, die für ihre farbenfrohen Werke bekannt ist. Zum Beispiel bei Douglas aktuell für etwa 77 Euro im Online-Shop erhältlich.

Dr. Hauschka

Der Adventskalender von Dr. Hauschka begeistert auch dieses Jahr wieder mit sorgfältig zusammengestellten Pflegeprodukten! 23 Produkte in Probiergröße und ein Produkt in Originalgröße pflegen die Haut in den kalten Wintermonaten und machen die Vorfreude auf Weihnachten umso schöner! Ein absolutes Must-Have für Beauty-Fans. Erhältlich für etwa 55 Euro im Online-Shop oder bei ausgewählten Händlern.

Und aktuell könnt ihr den Kalender außerdem bei einem Instagram-Gewinnspiel von Dr. Hauschka ergattern!

Avant Skincare

„12 Days of Beauty“ heißt es beim Adventskalender von „Avant Skincare“. Und der kann nicht nur mit dem Inhalt, sondern vor allem auch mit seinem Style überzeugen. Das Schwarz-Goldene Packaging sieht festlich und edel zugleich aus und ist ein richtig schönes Deko-Element fürs Wohnzimmer. In den 12 Kästchen sind Pflegeprodukte für die perfekte Skincare-Routine. Vom Reinigungsgel, Tag-, Nacht- und Körpercreme bis hin zu Seren sowie Augen, Lippen- und Haarpflege ist alles dabei – übrigens alles in Originalgröße! Übrigens: Die Produkte sind tierversuchsfrei! Erhältlich für 369 Euro im Online-Shop.