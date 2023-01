Für die drei Dschungel-Stars Djamila Rowe, Lucas Cordalis und Gigi Birofio ging es ins Finale. Und das hatte es auf jeden Fall in sich. Alle mussten zu einer Dschungelprüfung antreten, um Gänge für das letzte Dschungel-Dinner zu erkämpfen: Djamila kämpfte für die Vorspeisen, Gigi für den Hauptgang und Lucas für die Nachspeisen. Es war nichts für schwache Nerven.

Am Ende wird Djamila Dschungelkönigin, trotz 0 Sternen in der Dschungelprüfung.

Dschungelcamp: Eine letzte Dschungelprüfung für alle

Für alle ging es im Finale in eine letzte Dschungelprüfung.

Vorspeise: Der Glashelm für Djamila

Das Glasaquarium ist ein Klassiker in der Dschungelgeschichte. Im Finale muss Djamila ihren Kopf von unten in ein Aquarium stecken, das zuerst mit Wasser und dann mit Aalen, Flusskrebsen, Wasserspinnen und Kröten gefüllt wurde. Es sind nicht die Tiere, die der Finalistin Sorgen machen, denn auf die trifft sie erst gar nicht. Es ist das Wasser: „Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen. War wohl nix“, so die 55-Jährige nach dem Ziehen der Notvorrichtung. Es ärgert mich, es ist scheiße“, so Djamila geknickt. Dann sorgt Moderatorin Sonja für eine kleine Überraschung, denn sie bietet Djamila an, es noch ein weiteres Mal zu probieren. Doch auch den zweiten Anlauf muss sie abbrechen. Das bedeutet: Null Sterne, keine Vorspeise für die drei Stars und kein Goodie oder Getränk für Djamila.

Hauptgang: Gigi erkämpft 3 Sterne bei Essensprüfung

Und auch dieses Jahr stand die finale Essensprüfung mit Gerichten des Gastlandes an, die ein wahrer Dschungelcamp-Klassiker ist. Zuletzt hat sich 2022 Eric Stehfest durch diese Herausforderung im Finale gefuttert. Und in diesem Jahr muss sich Gigi dieser Herausforderung stellen. Fünf Gänge werden dem Reality-Star nacheinander serviert. Doch dabei gibt es eine Haken: Am ersten Teller befindet sich immer eine leckere Versuchung – am zweiten Teller die Herausforderung, die für einen Stern gegessen werden muss. Gigi legt los und stellt sich den Tellern. Der erste Gang: Seegurke mit Fisch-Schleim, 60 Sekunden hat Gigi dafür Zeit und gewinnt den ersten Stern – und das, obwohl Fisch für ihn der Endgegner ist!

Beim nächsten Gang schaut Gigi zwar sehnsüchtig auf den Caesar-Salad, nimmt dann aber Schweine-Uterus als nächsten Gang entgegen. „Was ist ein Uterus?“, fragt Gigi verwirrt. „Es ist eine Rockband. Oder ein Satellit“, antwortet Jan. Doch Gigi schafft es nicht und muss den Schweine-Uterus wieder ausspucken. Als Nächstes wendet sich der Kandidat der Holzkiste zu, in dem ein Sandwurm von der Decke hängt. Wie Spaghetti. „Schmeckt nach Fisch und glitschig“, so Gigi. Auch der zweite Stern ist ihm jetzt sicher. Im nächsten Gang greift der Dschungelkandidat zu zwei Ziegenaugen, die in einem ganzen Ziegenkopf präsentiert werden und erkämpft sich den dritten Stern. Anstelle von Cola Zero entscheidet sich Gigi für einen Surströmming-Cocktail (fermentierter Fisch). Er versucht es, aber muss immer wieder spucken und würgen. Somit kann er immerhin drei Sterne, also drei Hauptspeisen sichern.

Nachspeise: Lucas im gläsernen Sarg

Lucas muss sich in der letzten Prüfung in einen Sarg legen, der mit zehntausenden von Tieren gefüllt wird. Wird es der Sänger schaffen, acht Minuten gemeinsam mit 15 Kilogramm Mehlwürmern, 25.000 Kakerlaken und mehreren Dutzend Ratten auszuhalten? Damit aber nicht genug, seine Aufgabe: Von der Seite schieben sich fünf Sterne in die Box, die der 55-Jährige nur mit der Zunge abschrauben darf. Dabei zeigt Lucas vollsten Zungeneinsatz, auch die Mehlwürmer und Ratten, die nach und nach in den Sarg strömen, scheinen ihn nicht sonderlich zu stören. „Es hat mich richtig viel Kraft gekostet, ruhig zu bleiben – auch Zungenkraft. Das Schwierigste war, ruhig zu bleiben“, so Lucas. Am Ende kann er sich über insgesamt vier Sterne freuen und wartet auch nicht lange, bis er sich selbst in den Himmel lobt, „besser als alle anderen“ gewesen zu sein.

Das letzte Dschungeldinner

Insgesamt sieben Sterne wurden bei den drei finalen Dschungelprüfungen erkämpft. Das bedeutet, es gibt damit für jeden eine Haupt- und eine Nachspeise. Lucas bekommt zusätzlich noch seinen Lieblingsdrink, ein Bier als Belohnung. Mit Wasser und Bier wird auf die gemeinsame Zeit im Dschungel angestoßen.

Und dann wird geschlemmt: Djamila bekommt Spaghetti Bolognese („Ich sterbe!“), Lucas genießt ein Steak („Ich könnte heulen!“) und Gigi genießt schweigend und mit geschlossenen Augen jede einzelne Nudel seiner Penne Carbonara. Danach folgen noch Eis mit Sahne und Erdbeeren für Djamila, eine Käseplatte mit Weintrauben für Lucas und Crème brûlée für Gigi.

Dschungelcamp: Djamila wird Dschungelkönigin

Dann kommt es zum wichtigsten Teil der ganzen Show: Die Verkündung der Dschungelkönigin bzw. des Dschungelkönigs. Zuerst muss Lucas das Dschungelcamp verlassen und den Traum auf den Titel und das Fortführen des Cordalis-Familienerbes aufgeben. Danach bleiben nur noch Gigi und Djamila übrig, die sich in den Armen liegen. Beide gönnen sich den Sieg. „Glaubst du nicht, die haben sich verzählt? Ich kann das nicht glauben“, zeigt sich Djamila ungläubig zu Gigi. Noch ein letztes Mal sollten die Zuschauer:innen abstimmen. Dann kommt die erlösende Nachricht: Djamila ist Dschungelkönigin.

Sie kann es nicht fassen und bricht in Tränen aus. Bis zuletzt fragt sie sich, wie das überhaupt sein kann! Dann schreitet sie über den roten Teppich der Hängebrücke und schnappt sich die Krone. Die frisch gekürte Siegerin sagte nur noch: „Ein ganz großes DANKE an alle, die mich unterstützt haben da draußen, die meine Seele erkannt haben und die gesehen haben, wer ich wirklich bin. Ich danke auch allen hier vor Ort für die schöne und auch anstrengende Zeit. Es ist noch wie ein Traum.“

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.