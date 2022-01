„Uno“ zählt zweifelsohne zu den beliebtesten Kartenspielen der Welt. Umso überraschender kommen jetzt die Neuigkeiten, dass der Hersteller ein paar völlig neue Karten vorstellt.

Diese heizen dem Spiel garantiert ordentlich ein!

Mal ehrlich: Wer hat noch nie einen Streit während einer Partie „Uno“ begonnen, weil die Gegenspieler die Regeln vollkommen anders verstanden haben und einfach ihr Ding machen?! Jetzt könnte die Sache noch etwas komplizierter werden, denn der Spielehersteller hat jetzt einige neue Karten vorgestellt. Und die haben es – zumindest laut Beschreibung – wirklich in sich!

Im Zuge des neuen Spiels „Uno All Wild“ gibt es beispielsweise eine Karte, die das Tauschen mit einem anderen Spieler erzwingt. Auch die sogenannte „Wild Target +2“ ist neu. Durch diese hat man keinen Nachteil, sondern ganz im Gegenteil: Man kann sich die Person, die zwei neue Karten ziehen muss, selbst aussuchen. Hier ist der Streitfaktor wohl schon vorprogrammiert. Neben der Karte, die den Befehl gibt, dass man einen Spieler überspringen muss, gibt es jetzt auch eine, bei der man gleich zwei Personen auslässt.

We told you 2022 was going to be wild. Introducing a few new cards: the Wild Target +2 the Wild Swap Hands the Wild Double Skip the Wild Skip the Wild Reverse. pic.twitter.com/4LL94aL4ug

Unser ganzes Leben spielen wir bereits mit nahezu denselben Karten. Die neue Version eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten, durch die wir im wahrsten Sinne des Wortes punkten können. Im Netz kommt die Neuerung jedenfalls gut an.

User Paul spricht uns mit seinem Tweet wohl allen aus der Seele. Denn er erinnert den Spiele-Hersteller, dass wir ALLE die Regeln schon längst geändert hätten:

Awwwww bless y’all hearts. Imagine thinking you can tell us how to play your game. We changed them rules 30 years ago.

Eine andere Userin ist sich sicher, dass das neue Spiel einen Streit auslöst:

Are these on the market yet? Because I’m visiting my dad soon and this looks like a good way to start an argument

Und um sich erst gar nicht auf Streitereien einzulassen, möchte dieser User gleich mal von „Uno“ hören, dass man all die neuen Action-Karten aufeinander spielen kann. Doch die klare Antwort des Spiele-Herstellers: „NEIN“. Einen Versuch war’s wert…

So are we all going to agree that you can play all these cards on top of each other regardless of what @realUNOgame says the rules are.. we need to clarify for culture🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣