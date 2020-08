Cannabis bleibt in Österreich weiterhin illegal, jedoch erleben CBD Produkte momentan einen Aufschwung. Dies liegt wohl an den vielen positiven Effekten, die CBD mit sich bringt. CBD Produkte werden in immer mehr Branchen integriert und nach der Beauty Branche wird nun die Tierwelt von CBD Produkten erobert. Aber wie wirkt CBD auf Tiere und welche Nebenwirkungen hat es im Allgemeinen und für Tiere speziell?

Es ist allgemein bekannt, dass CBD aus der Hanfpflanze gewonnen wird, aber anders als THC keine psychoaktive Wirkung besitzt und nicht abhängig macht. CBD Produkten wird eine natürliche Heilkraft nachgesagt, sie sind entzündungshemmend, schmerzlindernd und können gegen Schlaf- und Angststörungen helfen. Auch bei Migräne werden CBD Produkte gerne verwendet. Sie sind nicht nur gut für Menschen, sondern können auch sehr förderlich für die Gesundheit von Tieren sein. Denn auch Tiere verfügen über ein Endocannabinoid-System, das an der Regulierung verschiedener Körperfunktionen beteiligt ist.

CBD für Tiere

CBD Produkte für Tiere sind niedriger dosiert und enthalten kein THC. Sie sind in einer Konzentration von 2–5 Prozent erhältlich und auf den Körper der Tiere angepasst. Es sollten nur spezielle CBD Produkte für Tiere verwendet werden – es wird davon abgeraten, höher dosierte CBD Produkte für Menschen Tieren zu geben. Wie auch bei den Menschen wird der Wirkstoff gegen Angstzustände, Schmerzen und Entzündungen verabreicht. CBD zeigt auch hier einen positiven Effekt bei altersbedingten Beschwerden, Hautproblemen, Allergien, Krebs, Erbrechen, Fettknoten, Verdauungsproblemen und Epilepsie.

CBD Produkte helfen den Tieren vor allem dann, wenn sie kurz vor ihrem Lebensende stehen, denn ihnen ist ihr Schicksal meist bewusst und sie reagieren daher unruhig und ängstlich. CBD kann sowohl den Tieren und als auch ihren Besitzern diesen Weg erleichtern.

CBD Dosierung für Tiere

Bei CBD Produkten für Tiere, zum Beispiel CBD Öl, wird die Dosierung immer anhand des Körpergewichtes des Tieres bestimmt. Bei einer Konzentration von 5 Prozent rechnet man immer 2 Tropfen CBD Öl pro 5 Kilogramm, bei einem 2 prozentigem CBD Öl sind es 4 Tropfen pro 5 Kilogramm.

Der Organismus des Tieres muss erst an das CBD gewöhnt werden, daher sollte man mit einer sehr geringen Tagesdosis beginnen und diese bei Bedarf allmählich erhöhen. CBD sollte den Tieren jedoch nie ohne Absprache mit dem Tierarzt verabreicht werden.

Wo kann man CBD Produkte kaufen?

CBD Produkte können ohne Rezept in Österreich erworben werden. Da CBD völlig legal ist, kann man es in vielen Geschäften kaufen: CBD Stores, in vielen Apotheken oder auch in Drogeriemärkten. Die wohl größte Vielfalt an CBD Produkten erhält man jedoch online. Von CBD Öl für Mensch und Tier bis hin zu CBD Zahnpasta ist mittlerweile alles erhältlich.

Der Markt boomt und Produkte von diversen Herstellern schießen wie Pilze aus dem Boden. Verbraucher haben die Qual der Wahl und nicht immer wissen Sie, auf was Sie beim Kauf von CBD Produkten – insbesondere für Tiere – achten müssen. Wir empfehlen Ihnen ausschließlich Produkte für Ihren Hund oder Ihre Katze in Betracht zu ziehen, die kein THC enthalten und gering dosiert sind. Bevorzugen Sie Vollspektrum Produkte, die neben CBD weitere wertvolle Cannabinoide und Terpene enthalten.

Informieren Sie sich gerne auf CBD Portalen wie cbdölkaufen.de über geeignete Produkte und Anwendungsgebiete.

Hat CBD Nebenwirkungen?

CBD ist aufgrund seiner vielen positiven Effekte für die Gesundheit beliebt, aber auch dieser natürliche Wirkstoff kann Nebenwirkungen haben. Um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten Sie wie bereits erwähnt mit einer sehr niedrigen Dosierung anfangen, um den Organismus Ihres Vierbeiners erst einmal an den Wirkstoff zu gewöhnen.

Folgende Nebenwirkungen sind bekannt:

Trockener Mund: CBD kann die Speichelproduktion verringern.

CBD kann die Speichelproduktion verringern. Niedriger Blutdruck : Auch wenn der Blutdruck nur geringfügig sinkt, kann dies zu einem kurzen Gefühl der Benommenheit führen.

: Auch wenn der Blutdruck nur geringfügig sinkt, kann dies zu einem kurzen Gefühl der Benommenheit führen. Schläfrigkeit: CBD wird häufig zur Behandlung von Angstzuständen eingesetzt. Die beruhigende Wirkung kann zu leichter Schläfrigkeit führen, insbesondere wenn höhere Dosen verwendet werden.

Man wird durch CBD Produkte keine Gefühle eines Rausches erfahren und muss keine Angst vor einer Abhängigkeit haben. Allgemein gelten CBD Produkte für Menschen und Tiere als gut verträglich.