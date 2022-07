Es gibt wohl nichts Schöneres, als verliebt zu sein. Doch verliebt zu sein und Liebe zu spüren bedeutet nicht, dass man auch an die wahre Liebe glauben muss. Ob jemand also die wahre Liebe glaubt, liegt zum Teil sogar an den Sternen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders romantisch und glauben an den einen Partner/ die eine Partnerin fürs Leben.

Fische

Es gibt wohl kein anderes Sternzeichen, das verträumter ist als der Fisch. Oft stellt er sich vor, wie es wäre, den richtigen oder die richtige Partnerin fürs Leben zu finden und wie ein Leben mit ihr/ihm aussehen würde. Und seine Vorstellungen strotzen nur so vor Romantik. Kaum hat er einen potenziellen Anwärter/eine potenzielle Anwärterin gefunden und schon denkt der Fisch an sich die gemeinsame Zukunft auszumalen. Angefangen bei der Hochzeitslocation, bis hin zu Kindernamen und der perfekten Inneneinrichtung für das gemeinsame Einfamilienhaus.

Krebs

Der Krebs ist sehr gefühlvoll und emotional. Er nimmt sich gerne Zeit für die Liebe und gibt seinem Gegenüber sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn sich der Krebs auf jemanden einlässt, dann tut er das deshalb, weil er glaubt, dass es die wahre Liebe ist und die Beziehung ewig halten wird. Doch leider übersieht das Sternzeichen dabei oft einige Red Flags. Der Krebs sollte seine Beziehungen deshalb manchmal etwas langsamer angehen und nichts überstürzen.

Skorpion

Oft wirkt der Skorpion relativ kühl und zurückhaltend. Das liegt an seiner großen Skepsis gegenüber neuen Personen. Doch vertraut er einer Person und entwickelt er Gefühle für jemanden, dann wird schnell deutlich, dass er an die wahre Liebe glaubt. One-Night-Stands geht der Skorpion deshalb nur selten ein. Er möchte seine Zeit nicht verschwenden. Liebes lernt er seinen perfekten Partner oder seine perfekte Partnerin kennen.