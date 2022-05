Ayla Summer Mucha ist ein ganz besonderes Kind. Denn es wurde mit einem permanenten Lächeln geboren. Was auf den ersten Blick etwas unheimlich wirken mag, ist in Wahrheit nur ein Baby, mit einer zu groß geratenen Mundöffnung. Mittlerweile hat die Kleine das Netz im Sturm erobert.

Denn mit ihren gerade mal fünf Monaten ist sie ein echter Superstar auf TikTok.

Baby mit seltener Krankheit muss immer lächeln

Die kleine Ayla ist ein großer Star im Internet, noch bevor sie überhaupt sprechen kann. Denn das fünf Monate alte Baby leidet an einer seltenen Krankheit, die dazu führt, dass das Kind so aussieht, als würde es dauernd lächeln. Das Neugeborene hat laut Ärtzen bereits im Bauch seiner Mutter eine bilaterale Makrostomie entwickelt, eine äußerst seltene Erkrankung, bei der die Mundwinkel nicht richtig miteinander verschmelzen. Ein kleiner Schock für Eltern, denn sie haben nicht damit gerechnet, dass die Mundpartie ihres Babys etwas anders aussehen würde.

„Wir waren uns dieser Erkrankung nicht bewusst, noch hatte ich jemals jemanden getroffen, der mit einer Makrostomie geboren wurde“, so die Mutter gegenüber Jam Press. „Also war es ein riesiger Schock“, berichtet die Australierin. Doch nachdem sie sich ausreichend über diese seltene Erkrankung informiert haben, empfanden sie ihre Tochter noch besonderer, als ohnehin schon.

Herausforderung für Ärzte

Anfangs war der Zustand des Babys auch für die Mediziner eine große Herausforderung. Denn nachdem es laut einer Studie, die im Jahr 2007 durchgeführt wurde, weltweit gerade mal 14 Personen gab, die an dem „permanenten Lächeln“ leiden, gab es auch wenig Wissen darüber, wie man diese Krankheit behandelt.

Makrostomie ist jedoch mehr als eine kosmetische Anomalie – denn sie kann einige Fähigkeiten von Säuglingen beeinträchtigen, etwa wenn sie am Schnuller oder an der Brust saugen sollten. Aufgrund der Auswirkungen auf die Gesichtsfunktion sollten Babys, die an einer Makrostomie leiden, operiert werden.

„Wir warten noch auf genauere Informationen über solch eine Operation, aber wir wissen, dass dies einen Hautverschluss beinhaltet, der zu minimaler Narbenbildung führt“, so die Mutter.

Baby wird zum TikTok-Star

Um auf die seltene Krankheit aufmerksam zu machen und auch anderen Eltern und Kindern Mut zu machen, die möglicherweise mit dem selben Problem zu kämpfen haben, hat die Mutter von Ayla begonnen, Videos ihres Babys auf TikTok zu teilen. Die Clips der Kleinen kommen im Netz sehr gut an. Denn die User freuen sich über über die süßen Beiträge des Kindes mit dem zu groß geratenen Mund.

Mittlerweile haben die Videos in denen das Baby zu sehen ist, allesamt mehrere Millionen Aufrufe. „Ich bin dankbar, dass wir die Videos veröffentlicht haben, da ich mit einer Reihe von Müttern gesprochen habe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben“, so die Mutter von Ayla. „Wir werden nicht aufhören, unsere Erfahrungen und schönsten Erinnerungen zu teilen, da wir so stolz sind.“