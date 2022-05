Eigentlich sollte man nicht unbedingt Tipps und Tricks aus TV-Serien annehmen, schon gar nicht, wenn es um die Gesundheit geht. Doch im Fall der kleinen Nadine hat die Serien-Vorliebe ihrer Mutter das Leben einer ganzen Familie verändert. Denn das ungeborene Kind konnte durch eine bestimmte Szene aus „Grey’s Anatomy“ gerettet werden.

Aufgrund eines Herzfehlers hatte das Baby nahezu keine Überlebenschance.

Mutter rettet ihr ungeborenes Kind durch Szene aus „Grey’s Anatomy“

Das Ehepaar Doaa und Ali Saleh aus Dubai hat am eigenen Leib erfahren, dass Fernsehen auch zur Bildung beitragen kann. Denn nur durch die weltbekannte Serie „Grey’s Anatomy“ war es möglich, dass ihre Tochter Nadine gesund zur Welt gekommen ist. Doch beginnen wir von vorne: In der 20. Schwangerschaftswoche erhielten die werdenden Eltern die Schockdiagnose, dass ihr noch ungeborenes Baby an einem seltenen und lebensbedrohlichen Herzfehler leidet.

Wenn das Kind die Schwangerschaft überlebt, müsste es sofort nach der Geburt drei Herz-OPs über sich ergehen lassen, so die tragische Prognose. Und selbst dann würde es aufgrund von Entwicklungsdefiziten nicht älter als 30 Jahre alt werden. Auf Instagram hat Doaa, die Mutter von Nadine, ihre herzzerreißende Geschichte geteilt. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben so geweint zu haben, und ich habe Kriege erlebt“, schreibt sie.

Doch dann erinnerte sie sich an eine einschneidende Szene aus ihrer Lieblingsserie „Grey’s Anatomy“.

Das hat Nadine das Leben gerettet

So als hätte sie ganz plötzlich eine Eingebung, musste die Schwangere an die TV-Serie denken. „Aus dem Nichts sprang mir diese Szene in den Sinn, die Vision von rosa Lichtern im Mutterleib, die Musik der Szene…“, so Doaa. Darin sah man eine OP an einem Baby mit Herzfehler im Mutterleib. Bis heute kann sie sich einfach nicht erklären, wie sie es geschafft hat, sich daran zu erinnern.

So schnell sie konnte, begann Doaa dann mit der Recherche und war auf der Suche nach einem Chirurgen, der Herzfehler von Babys bereits im Mutterleib korrigieren kann. Und siehe da: Den gab es tatsächlich. Allerdings etwa 11.000 Kilometer weit entfernt, im US-Bundesstaat Ohio. Der pädiatrische Kardiologe und Chirurg war am Congenital Heart Collaborative am Rainbow Babies & Children’s Hospital in Cleveland tätig und sicherte der verzweifelten Familie sofort seine Hilfe zu.

Lebensrettende Reise nach Cleveland

Das Ehepaar zögerte nicht lange und machte sich sofort – gemeinsam mit ihrer älteren Tochter – auf den Weg von Dubai in die USA. Nicht wissend, ob die heikle Operation tatsächlich etwas bewirken kann. Doch dem Spezialisten und seinem Team gelang es schließlich tatsächlich, das Leben der kleinen Nadine durch einen sogenannten fetalen Valvuloplastie-Eingriff zu retten.

Bei der riskanten Operation führen die Ärzte mithilfe von Ultraschall eine winzige Nadel durch den Bauch der Mutter in das Herz des Fötus. Dann muss die festsitzende Herzklappe geöffnet und korrigiert werden. Der gesamte Eingriff dauerte zwar nur 20 Minuten – eine Zeit, die für die werdenden Eltern kaum auszuhalten war. Doch es gibt ein Happy End: Denn das Baby hat die Schwangerschaft gut überstanden.

Heute lebt die kleine Nadine mit ihrer Familie – und einem bestens funktionierenden Herz – in Montreal in Kanada.

Botschaft von „Grey’s Anatomy“-Star

Die bewegende Geschichte von Nadine und ihrer Familie erregte viel Aufmerksamkeit. Auch die amerikanischen Fernsehsender berichteten über den seltenen Fall. So kam es auch, dass der Cast von „Grey’s Anatomy“ davon erfuhr und Superfan Doaa eine Live-Botschaft hinterließ. Auf Instagram schreibt die zweifache Mutter: „Als Greys Anatomy-Fan der ersten Stunde, hätte ich nicht in meinen kühnsten Träumen erwartet, dass unsere Geschichten zusammenkommen und wir eines Tages von Dr. Deluca höchstpersönlich überrascht werden.“

Wer noch nicht genug Gänsehaut-Feeling hat: Dr. Deluca war es, der in besagter Szene (Staffel 14, Episode 22) die lebensrettende Operation durchgeführt hat.