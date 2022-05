Es ist die Nacht der Nächte für die Mode: Die Met Gala. Bei der Benefizveranstaltung des Metropolitan Museum of Art in New York schreiten die Stars jedes Jahr in den außergewöhnlichsten Roben über den roten Teppich. Dieses Jahr unter dem Motto „Gilded Glamour“ (deutsch: „vergoldeter Glamour“).

Vor allem diese Stars haben sich mit ihrem Outfit dieses Jahr definitiv selbst übertroffen. Mehr Glamour als in diesen Gala-Looks geht nicht!

Das waren die schönsten Looks der Met Gala 2022

An den Looks für die High-Fashion-Veranstaltung arbeiten die Stars und Designer monatelang. Bei so viel Arbeit und Muße darf das Ergebnis natürlich nicht enttäuschen. Das Thema der diesjährigen Met Gala: Vergoldeter Glamour. Was es bedeutet? Das durften die Designer und ihre Musen selbst entscheiden und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Egal, wo man hinschaute: Der rote Teppich strotzte nur so vor langen Schleppen, glitzernden Juwelen und jeeeeder Menge Gold!

Bei dem großen Star-Auflauf ist es nicht leicht, aus der Menge herauszustechen und die Aufmerksamkeit mit seinem einzigartigen Look auf sich zu ziehen. Aber diese Stars und ihre Designer haben sich was das angeht dieses Jahr auf jeden Fall selbst übertroffen.

Kim Kardashian

Was Gilded Glamour für Kim Kardashian bedeutet: Die große Zeit von Marilyn Monroe. Deshalb scheute sie auch keine Kosten und Mühen, an das legendäre von Jean Louis aus den 60ern zu kommen. Die Schauspielerin trug das Kleid 1962 als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ein Geburtstagsständchen sang.

Um in das Kleid zu passen, soll Kim sogar extra sieben Kilo abgenommen haben. Übrigens: Nachdem Kim die Met Gala Stufen erklommen hatte, musste sie die funkelnde Robe allerdings direkt wieder ausziehen. Denn das Kleid, das Marilyn Monroe ursprünglich für rund 1.400 US-Dollar gekauft hatte, ist mittlerweile Millionen wert und Teil einer Kunstsammlung. Kim hätte darin weder essen noch trinken dürfen. Zu groß war die Gefahr, dass sie es ruinieren könnte.

Bild: Dimitrios Kambouris / Getty Images Entertainment

Lizzo

Sie ist eine Königin – das wussten wir schon immer! Das beweist sie auch mit ihrem Met-Gala-Look. Die Sängerin trug einen überlangem Mantel mit Schleppe und goldener Stickerei und ein schwarzes Unterkleid von Thom Browne. Und wer braucht heutzutage schon eine Handtasche – stattdessen trug Lizzo ein viel cooleres Accessoire mit sich, nämlich ihre Querflöte! Und ein kleines Ständchen gab’s auch noch dazu:

Kaia Gerber

Auch Kaia Gerber weiß auf dem roten Teppich nicht zu enttäuschen – Dieses Mal in einem silbernen Kleid von Alexander McQueen. Den Look toppt sie noch mit ihrer voluminösen Lockenpracht, mit der sie uns an eine Meerjungfrau aus einem Disneyfilm erinnert.

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Cardi B

Cardi B macht nie halbe Sachen, was ihre Looks auf den Red Carpets dieser Welt angeht. „Gilded Glamour“ bedeutet für die Rapperin nämlich offenbar vor allem eines: Sehr viel Gold und das in Überfülle. Ihr Look von Atelier Versace besteht gefühlt nur aus Goldketten und Schmuck. We like!

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Dakota Johnson

Naked Dresses auf dem Red Carpet sind schon sowas von Mainstream. Deshalb dachte sich die Schauspielerin, es sei an der Zeit, sich an ein neues modisches Wagnis heranzutasten. Sie entschied sich für einen Naked-Jumpsuit aus schwarzer Spitze mit glitzernden Fransen von Gucci. Und traf damit genau ins Schwarze!

Bild: Jamie McCarthy/Getty Images Entertainment

Sebastian Stan

In seinem pinken Look von Valentino zog Sebastian Stan alle Blicke auf sich. Ton in Ton geht nicht nur mit Neutrals, wie der Schauspieler hier beweist. Ein Red-Carpet-Look an den wir uns ziemlich sicher noch lange erinnern werden.

Bild: Mike Coppola/Getty Images Entertainment

Blake Lively

Bei Gossip Girl musste Serena van der Woodsen in Sachen Mode immer Platz für Fashion-Queen Blair Waldorf machen. Doch selbst die muss bei den Met-Gala-Looks von Blake Lively wohl den Hut ziehen. Denn die Schauspielerin ist seit Jahren die Queen der Met Gala und nicht so leicht von ihrem Thron zu stoßen. Das hat sie auch heuer mal wieder unter Beweis gestellt. Unter diesem Kleid versteckte sich nämlich eine türkise Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte – auch nicht Ehemann Ryan Reynolds!

Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Emma Stone

Es war definitiv nicht der auffälligste Look des Abends, aber wie wir wissen, steckt der Teufel im Detail. Denn Emma Stone trug das Kleid von Louis Vuitton schon zu ihrer Hochzeit 2020. Der sentimentale Wert des Kleides ist somit unbezahlbar. Und wieso ein Hochzeitskleid nur einmal tragen? Dieses Cocktaildress verdient es definitiv mehr als nur einen Auftritt zu haben!

Bild: Mike Coppola/Getty Images Entertainment

Precious Lee

Das Kleid von Model Precious Lee könnte kaum glamouröser sein. Die unterschiedliche großen goldfarbenen Pailletten am Rocksaum schreien förmlich nach „Gilded Glamour“. Und auch, wie sie das Licht darin reflektieren, ist einfach atemberaubend. Mit Korsett und bleached Eyebrows hätte das Model den Look von Altuzarra nicht besser in Szene setzen können.