Im zig-tausendsten Lockdown sind wir mittlerweile alle ein wenig zu Foodies geworden. Doch nicht jeder ist der geborene Hauben-Koch. Zum Glück hilft da die Digitalisierung mit einem großen Angebot an Food-Apps nach.

Diese Apps lassen unsere mit Chia-Samen verfeinerten und in Olivenöl getränkten Herzen höher schlagen:

Für Einsteiger: Kitchen Stories

Ihr seid erst jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen und kennt euch in eurer eigenen Küche eigentlich noch gar nicht so wirklich aus? Perfekt für Einsteiger ist die App Kitchen Stories. Einfach zu bedienen, kann man nach Kategorie stöbern und gezielt ein Rezept suchen. Außerdem gibt es inspirierende Koch-Videos und Artikel. Die Rezepte selbst leiten dich Step-by-Step zu deinem perfekten Gourmet-Gericht. Schwierigkeitsgrad, Dauer und Utensilien werden angezeigt. Man kann auch seine eigenen Rezepte teilen oder die der anderen bewerten. Perfekt also für den Einstieg ins Foodie-Dasein.

Erhältlich für: iOS, Android

Enthält Werbung, bietet In-App-Käufe an

Für Entdecker: Tastemade

Die App von Tastemade braucht etwas Geduld, denn ganz übersichtlich ist sie nicht. Tastemade ist ein Foodie- und Filmernetzwerk, das Food- und Reiseprogramme für Online-Publikum anbietet. Wer aber lieber bei einem guten Snack liebevoll gestaltete Videos über köstlich aussehendes Essen, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, ansehen möchte, ist hier genau richtig. Außerdem gibt die App genug Inspo für eine kulinarische Reise um die Welt. Wer also etwas exotische Kultur in die Quarantäne-Küche holen möchte, ist hier an richtiger Stelle.

Erhältlich für: iOS, Android

Bietet In-App-Käufe an

Für Empfindliche: Histamin, Fructose und Co.

Nicht jeder von uns kann unbeschwert Brot, Nudeln, Käse und Co. verzehren. Viele Menschen haben eine oder mehrere Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Lactose, Fructose, Histamin: Was für die einen abstrakte Fremdwörter sind, verursacht für andere Magenkrämpfe und andere Beschwerden. Das heißt aber nicht, das sie auf geschmackliche Vielfalt verzichten müssen. Mit der App Histamin, Fructose und Co. bekommt man einen guten Überblick über die Inhaltsstoffe von über 1000 Lebensmittel und gibt eine Einschätzung zur Verträglichkeit. Leider kostet der Download etwas.

Erhältlich für Android und iOS

Kostet 6,99 beziehungsweise 8,99 Euro

Für mehr Inspiration: Foodguide

Ihr habt Lust, euch so richtig was zu gönnen, aber wisst nicht genau was? Dann wird’s wohl Zeit für Tinder – ääääh- Foodguide. Das Ganze funktioniert genauso wie die Dating-App. Ihr bekommt ein Gericht vorgeschlagen und dürft nach links oder rechts swipen. Die Gerichte gehörten jeweils zu einem Restaurant, von dem ihr dann im Lockdown bestellen könnt oder ihr wartet, bis man endlich wieder vor Ort genießen kann. Eure Likes werden in den Favoriten abgespeichert. Wenn wir in Zukunft auch wieder einmal auf Reisen gehen, ist die App perfekt, um die kulinarische Vielfalt in anderen Städten kennenzulernen.