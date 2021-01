Deine Sinne spielen eine große Rolle für dein Sexleben. Besonders der Geruchssinn in Verbindung mit dem natürlichen Körperduft bringt dich so richtig auf Touren. Er entscheidet, ob du und dein Partner zueinander passen und erhöht deine Erfolgschancen auf einen Orgasmus. Wir verraten dir, warum das so ist und wie du deine Nase dabei unterstützen kannst.

Warum der Geruchssinn einen Einfluss auf dein Sexleben hat.

Der Duft der Liebe

Menschen mit einem guten Riecher sollen im Allgemeinen besser auf ihren Körper und ihre Umgebung eingestellt sein. Beim Sex hilft dir diese Wahrnehmung die Empfindungen deines Körpers und die des Partners besser wahrzunehmen. Deine Nase ist ein entscheidender Faktor, ob du mit deinem Objekt der Begierde zusammenpasst. Ein guter Körperduft kann den Stoffwechsel anregen und den Herzschlag erhöhen.

Die Pheromone die du ausschüttest sind ein Weg miteinander zu kommunizieren. Auch über die Geschlechtssekrete werden diese “Botenstoffe” transportiert. Das beste Aphrodisiaka sind also deine Pheromone. Der Duft der Liebe ist eine hoch erregende Mischung aus Schweiß, Sperma und Vaginalsekret. Dieser ganz individuelle Geruch soll sogar die Erfolgsaussicht auf einen Orgasmus erhöhen. Forscher haben herausgefunden, dass der Geruchssinn der Frau einen besonders starken Einfluss auf ihre Lust hat. Frauen mit einer guten Nase sollen häufigere und intensivere Orgasmen erleben.

Mit diesen 7 Tipps hast du einen besseren Riecher und mehr Spaß im Bett

1. Vor dem Sex nicht duschen

Auf die unmittelbare Dusche vor dem Sex solltest du in Zukunft verzichten. Dein Partner kann dich sonst nicht riechen. Den besten Pheromonen-Cocktail bekommst du, wenn du morgens unter die Dusche hüpfst und über den Tag in normalen Ausmaß schwitzt. Dann sind die Pheromone im Körpergeruch zerstäubt und die Aphrodisiaka die eine sexuelle Stimulation hervorrufen in großen Mengen enthalten.

2. Auf übermäßig viel Parfüm verzichten

Jeder unnatürliche Geruch am Körper beeinträchtigt die Wirkung der Pheromone. Teure Wässerchen kannst du dir in Zukunft also sparen.

3. Halte deine Nase feucht

Eine feuchte Nasenschleimhaut hält nicht nur gesund. Sie riecht auch besser. Bewegung und eine gute Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent gibt der Nase die nötige Feuchtigkeit.

4. Rauchen und Trinken skippen

Ja leider. Alk und Zigaretten haben einen schlechten Einfluss auf dein Geruchsorgan. Wenn du deine Lust steigern willst, solltest du also besser darauf verzichten.

5. Vor dem Sex die Nase putzen

Wie du schon gehört hast, ist duschen vor dem Sex kein guter Tipp. Das einzige, was du noch schnell vor dem Sex putzen solltest, ist deine Nase. Dann ist sie frei für den antörnenden Geruchscocktail.

6. Geruchssinn trainieren

Du gehörst nicht zu den besten Riechern? Dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Die Riechzellen erneuern sich und du kannst sie durch Training verbessern. Dazu brauchst du nur 15 Sekunden täglich an intensiven Düften zu schnuppern. Zum Beispiel an Kaffee, Zwiebel, Zimt und Pfefferminze.

7. Augen verbinden

Dein sensibelstes Geruchsorgan wird intensiviert, wenn andere Sinne eingeschränkt werden. Wie wärs also, wenn du und dein Partner euch beim nächsten Liebesspiel mit verbunden Augen verwöhnt. Der Geruchssinn wird damit herausgefordert und das Körpergefühl erweckt.