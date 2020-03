Wir befinden uns in einer so schnelllebigen Welt, die sich täglich verändert! Viele von uns müssen sich, dank vielen To-Dos und Verabredungen, jede Kleinigkeit als Erinnerung in das Smartphone eintragen. Da sind wir schon mal dankbar, wenn wir stets einen Reminder zur richtigen Zeit erhalten. Aber seien wir mal ganz ehrlich: Denkt ihr ab und zu daran, welche Dinge wirklich wichtig sind beziehungsweise an Dinge, um die wir uns wirklich mehr kümmern sollten? Wir übernehmen das Denken für euch und haben 5 Dinge gefunden, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken sollten:

1. Vergiss nicht auf dich!

Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir vergessen, uns um die einzige Person zu kümmern, die uns unser ganzes Leben lang begleiten wird: um UNS selbst! 🤩 Es mag einigen vielleicht egoistisch vorkommen, an unser eigenes Wohlergehen zu denken und uns selber als Prio auf die tägliche To-Do-Liste zu setzen, aber das ist es nicht. Eine der wichtigsten Investitionen, die du tätigen kannst, ist die in dich, deine Gesundheit, deine Bedürfnisse und dein Wohlbefinden. Also mach öfter das, worauf du gerade Bock hast.

2. I do skincare, cause my skin cares.

Wenn es um Dinge geht, um die wir uns definitiv mehr kümmern sollten, ist das unsere Haut! Ja, wir vergessen leider allzu oft uns richtig abzuschminken oder huschen in der Früh mal wieder aus der Wohnung und vergessen auf die wertvolle Gesichtspflege. Schluss damit! Mit den neuen Nivea Pure & Natural Pflegeprodukten passiert euch das nicht mehr. Ein absoluter Hero ist die Nivea Pure & Natural Tagescreme mit Bio Aloe Vera und Inhaltstoffen, die zu 99% natürlichen Ursprungs* sind. 24 Stunden Feuchtigkeit und eine natürlich schöne und gesund aussehende Haut: Was will Frau mehr 💚#NIVEALiebe *Inhaltsstoffe aus der Natur, die nach der Verarbeitung mehr als 50% ihrer Molekülstruktur (natürlicher Zustand) beibehalten, einschließlich Wasser.

© Nivea

3. Deine Liebsten

Wer wünscht sich nicht, mehr Zeit für die Familie oder Freunde zu haben? Zu oft ärgert man sich über den stressigen Alltag, zu viel Arbeit oder zu viel Lernstoff. Aber wie wäre es, wenn wir uns selber einmal ein super tolles To-Do setzten? Nehmen wir uns mal bewusst Zeit, die Familie zu besuchen, einen Kaffee mit Freunden in der Sonne genießen, eine bereits lang geplante Shopping-Tour mit der BFF starten oder unsere Großeltern mit Soulfood namens Kuchen besuchen. Yes, we love <3 Solche Aktivitäten geben uns wieder jede Menge Kraft und lassen unsere Endorphine in die Höhe schlagen. 😍

4. Home sweet home

Gerade in Zeiten wie diesen wird die eigene Wohnung zum sicheren Hafen. Da kann man außer Fernsehen, Streaming, aufs Smartphone starren oder die 10 Packung Chips aufreißen auch sinnvoller mit seiner Zeit umgehen. Der Frühjahrsputz muss sowieso erledigt werden, also ran an die Kehrschaufel und los geht’s. Die eine oder andere besitzt bestimmt auch Kleidung, die man nie wieder anziehen wird. Raus damit! Wer den Haushalt schon erledigt hat, kann sich durch meditatives Ausmalen von Mandalas oder das kreieren von Kunstwerken austoben. Macht Spaß, die Zeit vergeht und langweilig wird es auch nicht. 😋 #StayHome

5. Deine Ziele

Wir neigen leider öfter dazu, unsere Ziele auf morgen oder die nächste Woche zu verschieben, ziehen wichtigere Dinge auf der Arbeit vor oder haben gar keine Ahnung, welches Ziel wir eigentlich verfolgen. Kein Wunder wenn wir alle mehrere Dinge haben, auf die wir uns konzentrieren sollen. Am Besten setzt man sich in einer ruhigen Minute auf seinen Wohlfühlplatz, überlegt welches Ziel man wirklich erreichen will und stellt einen Plan auf, wie man das Ziel am besten erreichen kann. One thing at a time! 🔝

