In Gegenwart mancher Menschen werden wir sofort glücklicher. Diese Menschen haben so eine positive Ausstrahlung, dass sie einen direkt mit guter Laune anstecken. Das liegt unter anderem an den positiven Eigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen strahlen mehr Lebensfreude aus als andere.

Zwillinge

Der Zwilling liebt die Herausforderung und alles, was das Leben ihm zu bieten hat. Besonders die kleinen Dinge im Leben weiß das Sternzeichen mehr als andere zu schätzen. Er lässt sich niemals von Dingen, die er selbst nicht beeinflussen kann, runterziehen.

Schütze

Für den Schützen ist Lachen das Allerschönste. Deshalb albert der Schütze immer herum und bringt andere mega gern zum Lachen. Er hat immer ein Grinsen im Gesicht, denn er teilt seinen Optimismus gern mit anderen. Sein Humor ist seine Medizin, aus diesem Grund hat er immer einen Witz auf Lager.

Widder

Die Offenheit vom Widder zeigt sich in seiner lässigen Art. Er muss nicht alles im Leben kontrollieren und genießt es in vollen Zügen. Die aufregendsten und schönsten Dinge im Leben passieren unerwartet, deswegen ist der Widder immer spontan dabei. Mit ihm kann man Pferde stehlen.

Fische

Der Fisch schwimmt im wahrsten Sinne auf der Welle des Lebens. Er nimmt alles, wie es kommt. Außerdem sieht er in jedem Menschen das Gute. In seinem Kühlschrank befindet sich für alle Fälle eine Flasche Sekt. Schließlich muss immer etwas zu Hand sein, wenn man anstoßen möchte.