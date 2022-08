Diese Nachricht des Spiderman-Schauspielers kommt für viele Fans sicher überraschend: Tom Holland will eine Social-Media-Pause einlegen. In einem neuen Video erklärt der Schauspieler, dass Instagram und Co eine schlechte Auswirkung auf seine Psyche haben.

Er habe deshalb bereits Apps wie Twitter und Instagram von seinem Handy gelöscht.

Tom Holland verkündet Social-Media-Pause

Tom Holland gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern unserer Zeit. Vor allem durch seine Rolle als Spiderman wurde er quasi über Nacht zum Weltstar. Mit rund 68 Millionen Follower*innen auf Instagram und über sieben Millionen auf Twitter verfügt der 26-Jährige über eine unfassbare Reichweite. Für den sympathischen Schauspieler ist das wohl allerdings Fluch und Segen zugleich. Aktuell scheint der Brite nämlich mit seinen Accounts überfordert zu sein. Er verabschiedet sich daher nun auf unbestimmte Zeit von Social-Media. Das verkündet er jetzt in einem neuen Clip auf Instagram.

„Ich versuche seit etwa einer Stunde, dieses Video zu machen. Und ich kann anscheinend nicht sagen, was ich sagen will, ohne alle fünf Minuten ‚äh‘ zu sagen, also versuche ich es jetzt noch einmal“, mit diesen Worten beginnt der beliebte Schauspieler sein knapp dreiminütiges Video.

Tom Holland will seine „geistige Gesundheit schützen“

Dann kommt er auch schon zum Punkt. Der Brite will demnach eine Auszeit von Instagram und Twitter einlegen – auf unbestimmte Zeit. „Ich habe eine Pause von den sozialen Netzwerken eingelegt, um meine geistige Gesundheit zu schützen, weil ich Instagram und Twitter als zu stimulierend und überwältigend empfinde“, sagte der 26-Jährige in einem Insta-Video, das er am Sonntag veröffentlichte.

Er gerate zudem in eine Art Abwärts-Spirale, wenn er online Dinge über sich lesen muss. „Ich mache mir viele Gedanken dazu und das ist letztlich sehr schädlich für meinen mentalen Zustand.“ Der Schauspieler sei in den letzten Wochen bereits kürzergetreten und werde nun seine Social-Media-Apps von seinem Handy löschen. Seine Pause unterbrach Tom nur, um noch Werbung für eine Wohltätigkeitsorganisation zu machen.

Im restlichen Teil des Videos spricht der „Chaos Walking“-Darsteller nämlich über mehrere Organisationen, mit denen er in Kooperation für mehr Aufmerksamkeit rund um das Thema Mental Health schaffen möchte. „Mentale Gesundheit ist immer noch schrecklich stigmatisiert. Ich weiß, dass es schwierig sein kann nach Hilfe zu fragen, aber ich hoffe, ihr wagt die ersten Schritte, um glücklicher und gesünder zu werden“, so der Schauspieler am Ende des Clips.

