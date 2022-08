Die zweite Jahreshälfte hat gerade erst angefangen und schon jetzt zeichnet sich ab, welchen Sternzeichen noch in diesem Jahr eine Überraschung in Sachen Liebe bevorsteht. Es kann gut passieren, dass ernsthafte Beziehungen hinterfragt und angezweifelt werden. Die ein oder andere Partnerschaft könnte dabei sogar in die Brüche gehen. Wir verraten euch, welche vergebenen Sternzeichen im Jahr 2022 womöglich noch eine Trennung erwartet.

Aber hey, nicht vergessen: Aus einer Krise geht man stets gestärkt hervor.

Stier

Nach einiger Zeit kann es gut sein, dass die Liebe verblasst. Vor allem der stressige Alltag kann ein echter Liebestöter sein. Diesem fällt wohl auch leider die Beziehung des Stiers noch in diesem Jahr zum Opfer. Außerdem ist es gut möglich, dass eine andere Person in das Leben des Stiers tritt, die alles gehörig durcheinanderwirbelt. Das heißt nicht zwingend, dass sich das Tierkreiszeichen auf einen Seitensprung einlässt. Viel eher kann es sein, dass Stiere durch diese Person anfangen ihre bestehende Beziehung zu hinterfragen. Eine Trennung steht also im Raum und Veränderung liegt in der Luft.

Zwilling

Auch manche vergebene Zwillinge werden sich 2022 noch trennen. Denn sie sind ja bekannt dafür, sehr sprunghaft zu sein. Schon in den vergangenen Monaten war dieses Sternzeichen irgendwie etwas unruhig und nicht so ganz happy. In den kommenden Monaten zieht der Zwilling deshalb einen Schlussstrich, um jetzt endlich neu durchzustarten. Sich zu trennen scheint für das Sternzeichen durchaus der beste Ausweg zu sein, denn es braucht endlich wieder mehr Zeit für sich. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Zwilling diese Entscheidung nicht irgendwann bereut.

Waage

Die zweite Jahreshälfte wird für die Waage richtig spannend. Denn dann heißt es alles oder nichts. In den vergangenen Monaten ist sie irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und das macht sich auch in der Beziehung bemerkbar. Viele Streitereien und heftige Auseinandersetzungen sind die Folge. Es ist deshalb höchste Zeit, die Wogen wieder zu glätten. Für die Beziehung heißt das: Fight or Flight! Die Waage tendiert aber eher zur Flucht. Denn eigentlich braucht die Waage etwas Zeit, um sich selbst wiederzufinden. Sich zu trennen, bleibt ihr daher womöglich nicht erspart.